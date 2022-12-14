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外資買超145.74億 台積電除息前外資轉買超5,150張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（14）日上漲216.4點，以14,739.36點作收，三大法人同步買超，尤以外資買超145.74億元最高，統計外資買超前十大個股中，台積電（2330）在除息前獲得外資買超5,150張，終止連二賣。

台股今日早盤以14,557.56點開高，由權值股領軍上攻，台積電除息前股價表現亮眼，股價開高走高收在今日最高的480.5元，漲幅1.91%，鴻海（2317）收102.5元，漲幅1.49%；台塑化（6505）、和泰車（2207）也都收紅，矽智財股攻高，板卡族群也是強漲指標，大盤指數開高走高，收復5日線及月線，收在最高點14,739.36點。

三大法人今日同步買超，外資買超145.74億元，投信買超9.11億元，自營商買超（合計）5.88億元，其中自營商（自行買賣）買超12.58億元，自營商（避險）賣超6.99億元，合計三大法人買超160.44億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是國泰臺灣加權反1（00664R）、新光金（2888）、力積電、緯創（3231）、玉山金（2884）、英業達（2356）、合庫金（5880）、寶成（9904）、台積電、富邦越南等；金融股有3檔，2檔ETF，傳產股則有1檔，電子股占4檔。

外資買超最多為國泰臺灣加權反1，單日買超18,962張，其次是買超新光金13,417張，買超第三大為力積電，單日買超9,534張；另外，台積電明日將除息，外資今日買超5,150張。

統計外資今日賣超前十大個股依序是元大台灣50反1（00632R）、陽明（2609）、長榮（2603）、國泰金（2882）、台泥（1101）、威盛（2388）、期元大S&P原油反1（00673R）、四維航（5608）、富邦NASDAQ反1（00671R）、中化（1701）等；外資賣超元大台灣50反1達21,435張，賣超第二大為陽明，外資單日賣超10,454張，外資賣超第三大為長榮，單日賣超8,031張。

外資 台積電

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