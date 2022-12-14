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權值股回神、台積電漲近2% 台股重返5日線漲216點收14,739點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股加權指數終場上漲216.4點，收14,739.36點，成交量1,893.31億元。報系資料照
台股加權指數終場上漲216.4點，收14,739.36點，成交量1,893.31億元。報系資料照

隨著美股期貨電子盤漲勢逐漸擴大，台股今（14）日科技權值股也紛紛回神領漲，帶領加權指數自開盤之後越走越高，盤中最高飆漲超過200點，盤面上，傳產族群的電機機械、汽車工業族群皆漲勢強勁，同步挹注大盤成長動能，加權指數終場上漲216.4點，收14,739.36點，成交量1,893.31億元。

台積電（2330）今日強勢反彈，盤中股價最高來到480.5元關卡，終場上漲9元，收最高點480.5元，漲幅近2%；聯發科（2454），力積電，台達電（2308）則收漲1～3%不等，其中，力積電在午後漲勢逐漸擴大，盤中最高點來到33.45元，成功收復5日線，並持續挑戰收復10日線。

高價股部分，今日呈現「滿江紅」，千金俱樂部的股王大立光（3008）、股后信驊（5274）、力旺（3529）與旭隼（6409），終場收漲2～5%，又以力旺表現最為強勢，收盤拉出半根漲停板，股價最高衝上1,510元；此外還有譜瑞-KY（4966），世芯-KY（3661），矽力-KY（6415）強漲4～7%，股價表現亮眼。

電機機械族群中，高力（8996）以178.5元亮燈漲停，股價即將挑戰近月高點179.5元，均線趨勢向上，KD指標也有黃金交叉之勢，未來表現值得期待；而中砂（1560），樂事綠能，伸興（1558）等股也強勢收漲1～5%不等。

汽車工業族群中，為升（2231）強漲6%，盤中最高價來到近月高點159元，和泰車（2207），裕日車（2227）則以5%和3%漲幅緊追在後，東陽（1319），裕隆（2201），車王電（1533），耿鼎（1524）等股也表現突出，終場漲幅落在1～3%。

力積 漲停

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