投信：台股年底前內資主導行情 個股有勝出機會

歷經10月、11月，台、美股市底部快速反彈上漲，12月份以來台股暫呈現各期均線糾結狀態，靜待美國最新利率政策與通膨數據的結果，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中指出，年底前為外資放長假期間，股價大漲、大跌的機率低，將由內資的作帳行情與做夢行情主導盤勢，中小型股的表現相對看好，呈現電子與傳產股的輪動行情。

張正中表示，11月份外資大幅買超之後，12月份再度放緩步伐，加上進入年底聖誕及新年長假，外資左右盤勢的力道趨緩，轉向內資主導行情，大盤可能呈現區間整理格局，張正中說明，電子、半導體業持續庫存調整，且庫存調整速度較緩，景氣衰退疑慮下，對盤勢的影響中性謹慎看待。

不過，若拉長至全年台股行情看法，第一金投信認為，有機會呈現逐季攀升走勢，2023年各季度影響台股表現的觀察因素(見表)如：第一季要留意企業去化庫存下，財報展望可能轉趨保守，另外，還要關注中國人大與政協兩會的議題動向，第一季可能為明年全年股價的相對低檔區；第二季開始，則可留意除權息行情，加上庫存去化近尾聲，企業獲利動能可望重啟。

下半年各項利多更值得期待，第三季為蘋果年度新機發佈時間點，另外，也將步入電子業傳統旺季，第一金投信認為，對於市場動能有正向助益，但宜留意經濟放緩訊號，如失業率攀升及消費數據下滑等；年底，美國則可能再度回到降息寬鬆的討論，加上2024年1月總統大選進入倒數計時，市場資金行情、正面氛圍相對可期。

11月份台股急漲攀高後，近期呈現高檔震盪，張正中說明，近期的技術線型呈現糾結型態，周KD處於高檔、月KD則仍陷低檔，這也代表盤勢相對觀望，為等候訊息面的沈澱期。張正中認為，台股至年底前將有半年線支撐，到明年1月份財報空窗期，股價呈現區間整理格局。

第一金台灣核心戰略建設基金鎖定台灣核心戰略建設為投資主軸，近期投資策略上，在外資休假、內資主導盤勢下，採中性持股，研判具利基與展望佳的個股將較有表現機會，不過PC相關的產業庫存調整較慢，較看好雲端等產業的後勢，受惠新品推出、規格升級下相對值得留意，此外，資安相關產業的成長需求前景持穩，個股投資仍有勝出機會，2023年台股投資宜採定期定額，分批佈局策略。