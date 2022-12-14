快訊

被爆4度結婚公務員女友　高國華怒否認「現在單身沒有結婚」　

佳德鳳梨酥當年怎竄紅？網憶「2關鍵」馬英九是推手

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股開盤14,557點 台積電上漲3元

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照

台股今（14）日開盤上漲34.6點，開盤指數14,557.56點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價472元。

元大投顧表示，由於加權指數10日均線及月均線已相繼被跌破，未來恐有死亡交叉之虞，短線恐難逃震盪格局，操作策略上，鋼鐵、板卡等打底已久且股價位階低的類股，較易成為市場資金短線點火的標的。

周二（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲103.6點、漲幅0.3%，那斯達克指數上漲1.01%，標準500指數上漲0.73%，費半指數上漲1.52%。

凱基投顧說，大盤面臨多空表態，若無法突破上周三黑K點高點14,823點，盤勢將會持續回測頸線支撐14,449點，甚至不排除跌破14,449點進而回補11月15日所留下的14,278～14,217點多方缺口。

美國周二公布11月CPI年增7.1%，低於市場預期7.3%，較前值大幅回落，核心CPI年增6%，低於市場預期的6.1%與前值6.3%。「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos透露，這分CPI數據不太可能改變聯準會周三升息2碼的預期，但連續兩個月來通膨放緩，可能會使明年初升息幅度和終點利率將維持多久的討論複雜化。

三大法人周二集中市場合計賣超122.3億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超102.4億元，投信買超3.3億元，自營商(自行買賣)賣超5.5億元，自營商(避險)賣超17.6億元。

統一期貨說，外資周二現貨賣超102億，期貨部分減少4,052口，淨多單5,406口，十大特定法人賣出5,222口。周選支撐與壓力區落在14,400至15,000之間，P/C Ratio降至0.85，整體籌碼中性偏空看待。

外資 自營商

延伸閱讀

台積電ADR微漲0.1% 較台北交易溢價4.8% 費半收紅

台積：高雄7奈米計畫 不取消

7奈米廠計畫傳生變 高市：尊重台積布局

陸行之：半導體明年「無基之彈」

相關新聞

12/14【早晨財經速解讀】美CPI年增7.1%低於預期 中期反彈持續 現在能買入?壞消息就是好消息 全球樓市急凍 衰退式上漲?

美國勞工部13日公布，11月整體消費者物價指數（CPI）比10月僅上升0.1%，增幅遠低於10月的0.4%，也低於彭博資訊預估的0.3%；若與去年同期相比上升7.1%，同樣低於彭博預估的7.3%，更低於10月時的7.7%升幅，是去年12月以來最低升幅。

自行車鏈市值 一天蒸發百億

巨大因要求供應商展延票期45天，被認為自行車產業鏈因庫存過高、去化困難而導致現金流吃緊，昨（13）日產業鏈指標上市櫃企業...

台康生新藥遭FDA提生產製造及設施缺失 股價重挫跌停

台康生（6589）今（14）日公告，針對所開發的乳癌生物相似藥EG12014，已收到美國食品藥物管理局（FDA）完全回覆...

台股開盤14,557點 台積電上漲3元

台股今（14）日開盤上漲34.6點，開盤指數14,557.56點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價472元。

國泰世華銀看2023 上半年是買股時機

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超昨（13）日分析，2023年上半年將是全球景氣最明顯下滑階段，股市下修風險仍在，但伴隨通膨...

傳產挑大梁 鋼鐵股強勢

美股四大指數前一日雖上漲，但台股沒有追上美股腳步，尤其市場擔憂法人作帳恐提前轉結帳，衝擊昨（13）日加權指數開高走低，跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。