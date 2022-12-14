台股開盤14,557點 台積電上漲3元

台股今（14）日開盤上漲34.6點，開盤指數14,557.56點；台積電（2330）開盤上漲3元，開盤價472元。

元大投顧表示，由於加權指數10日均線及月均線已相繼被跌破，未來恐有死亡交叉之虞，短線恐難逃震盪格局，操作策略上，鋼鐵、板卡等打底已久且股價位階低的類股，較易成為市場資金短線點火的標的。

周二（13日）美股四大指數收盤：道瓊指數上漲103.6點、漲幅0.3%，那斯達克指數上漲1.01%，標準500指數上漲0.73%，費半指數上漲1.52%。

凱基投顧說，大盤面臨多空表態，若無法突破上周三黑K點高點14,823點，盤勢將會持續回測頸線支撐14,449點，甚至不排除跌破14,449點進而回補11月15日所留下的14,278～14,217點多方缺口。

美國周二公布11月CPI年增7.1%，低於市場預期7.3%，較前值大幅回落，核心CPI年增6%，低於市場預期的6.1%與前值6.3%。「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》記者Nick Timiraos透露，這分CPI數據不太可能改變聯準會周三升息2碼的預期，但連續兩個月來通膨放緩，可能會使明年初升息幅度和終點利率將維持多久的討論複雜化。

三大法人周二集中市場合計賣超122.3億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超102.4億元，投信買超3.3億元，自營商(自行買賣)賣超5.5億元，自營商(避險)賣超17.6億元。

統一期貨說，外資周二現貨賣超102億，期貨部分減少4,052口，淨多單5,406口，十大特定法人賣出5,222口。周選支撐與壓力區落在14,400至15,000之間，P/C Ratio降至0.85，整體籌碼中性偏空看待。