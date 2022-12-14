12/14【早晨財經速解讀】美CPI年增7.1%低於預期 中期反彈持續 現在能買入?壞消息就是好消息 全球樓市急凍 衰退式上漲?

美國勞工部13日公布，11月整體消費者物價指數（CPI）比10月僅上升0.1%，增幅遠低於10月的0.4%，也低於彭博資訊預估的0.3%；若與去年同期相比上升7.1%，同樣低於彭博預估的7.3%，更低於10月時的7.7%升幅，是去年12月以來最低升幅。

美國11月消費者物價指數升幅再度縮小，尤其月升幅更是一年多來最小，整體與核心CPI年升幅也全面下降，且都低於市場預期，顯示通膨壓力暫時減輕。預料聯準會（Fed）14日會議雖仍將升息2碼，但明年2月升息幅度進一步縮小到1碼的機率升高。

由於CPI低於預估，使市場更加預期明年將會開始降息，帶動美股及美債勁揚。紐約三大指數早盤開高走高，道瓊盤初即大漲650點，或1.9%，那斯達克綜合指數漲幅更超過3%，DXY美元指數跌1.4%，至103.6，是6月以來低點，英鎊升抵半年高點；美國5年期公債殖利率急跌逾20個基點，至3.58%，10年期公債殖利率跌破3.5%，公債價格則反向走高。

依據勞工部公布資料，11月扣除食物與能源價格的核心CPI，比10月上升0.2%，低於10月以及預估的0.3%升幅；年升幅由6.3%明顯降到6.0%，也低於預估的6.1%。

其中核心產品價格下降0.5%，舊車連五月下跌；能源也下跌1.6%，汽油及電力全面下降；但食品上漲0.5%，成衣價格小漲；居住成本仍上漲0.6%，但是四個月來最低升幅，主因旅館房費下降。

經濟學者表示，這項數據顯示通膨年增率正加速減緩，而且明年初因為基期因素，年增幅還會下降更多；不過距離2%目標還有相當距離，且通膨壓力擴散到服務業，價格受工資上深影響顯著，黏著性將更強，因此Fed本周會議仍將升息2碼，未來則可能進一步減緩緊縮速度，例如明年2月只升息1碼，但還不會暫停升息。