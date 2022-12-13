明年股市「狡兔三窟」 國泰世華林啟超：難有大V型反彈

國泰世華銀行今（13）日舉行2023年全球經濟與市場展望，國泰世華首席經濟學家林啟超分析，明年在通膨、利率、美元指數3大指標可望反轉下，股市有望出現曙光，但「狡兔三窟，動如脫兔」，明年股市要有大V型反轉的機率不高，很難出現2008、2020年的大反彈，但上漲15％至25％機會仍在，明年上半年股市回檔下，應是很好的買點。

林啟超指出，整體而言，高通膨使全球經濟因升息而出現極大波動，市場普遍預期，明年上半年全球經濟將陷入衰退，下半年雖有反轉的機會，但結構性問題非短期可改變。

明年除3大指標可望反轉，但林啟超認為，好轉速度就取決於3大挑戰，第一，供應鏈壓力雖然漸緩，但不確定性仍存在；第二，全球債務壓力，已無擴大性財政政策支撐空間；第三，沒有QE的貨幣政策，資本市場是否撐得起來，股、債市恐無法像之前出現動輒50％至100％的迅速V型反轉。

他認為，明年股市「狡兔三窟，動如脫兔」，第一窟是評價面還在低水準，加上企業盈餘將下修，明年第一窟股市持續下修。

第二窟是訂單存貨率築底及期待情緒，股市拉回後，可能會出現曙光，投資行情可能會出現，但反彈有限，與2008、2020年不一樣。

最後是第三窟無財政及貨幣政策紅利，若利率沒為降至零就不可能QE，資本市場難撐，後續動能不會像過去強勢，資金流動如脫兔，漲勢有限。整體來看，股市明年有機會佈局，但動能有挑戰。

對於半導體展望，林啟超說，半導體表現從筆電製造情況可看出端倪，筆電是很好的領先指標，目前台灣5大筆電製造量，已回到疫情前水準，從巔峰的每月1600萬台，降至目前僅剩每月1000萬多，同時訂單存貨比已小於1，顯示未來半年景氣已開始往下走，半導體未來半年預計持續下行，預估明年上半年是全球景氣最差時刻，下半年庫存調整將告段落，可望觸底緩慢拉升。