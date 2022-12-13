製藥、檢測等生技股大噴發 還能不能追？

中國大陸極端的封控防疫措施鬆綁，引爆藥品搶購潮，民眾狂掃快篩試劑、止咳、化痰、退燒藥等家庭備藥，題材熱燒下推升台股生技股的漲勢，除了製藥相關股續漲之外，今（13）日更進一步擴大到檢測相關股，法人強調，生技股由健喬（4114）一馬當先領漲，值的留意的還有集團轉投資，專攻呼吸道原料藥的益得（6461），另外，安全監控的血氧機、體溫機、檢測試劑等股也可關注。

中國大陸公布防疫「新10條」，大幅放寬檢疫規定，在解封持續擴大下，民眾擔憂染疫風險，瘋搶快篩試劑、止咳、化痰、退燒藥等家庭備藥，北京等多地藥房爆發民眾搶藥潮，感冒退燒藥賣到斷貨。

「家庭備藥」題材除推升陸股相關醫藥股的股價表現外，在中國大陸搶藥潮發酵下，台股生技股也受到題材的激勵，連日來成為盤面上的強勢指標，今日盤中，中化（1701）、生達（1720）、亞諾法（4133）、ABC-KY（6598）、永日（4102）、健亞（4130）、松瑞藥（4167）、杏一（4175）、強生（4747）、太景＊-KY（4157）等上市櫃生技股盤中亮燈漲停鎖死。

另外，南光（1752）、永信（3705）、雃博（4106）、合世（1781）、健喬、友華（4120）、聯合（4129）、久裕（4173）、永福生技、益得等漲幅都超過半根停板；健喬股價12月以來從36.2元往上一路上漲，今日盤中一度拉升至52.8元，短短七個交易日大漲45.85%，創2014年8月以來的高價，盤中漲幅近6%。

從今日生技股的表現來看，強漲股已從原料藥、製藥相關族群擴大到檢測相關族群；證券分析師張陳浩表示，大陸的搶藥潮才剛開始，相關題材有機會持續延燒，但若爆大量長黑時則要小心，至於強勢股拉回5日線可以買進。

張陳浩說，健喬可說是一馬當先的領漲股，健喬集團轉投資的益得，主要專攻呼吸系統用藥，新冠要備藥，這家公司後續值得留意；另外，除了原料藥、製藥股之外，安全監控的族群包括體溫機、血氧機、檢測試劑等相關族群後續也值得留意。