聽新聞
test
0:00 / 0:00
巨大延票股價盤中一度跌停 美利達、愛地雅齊重挫
巨大（9921）突然通知供應商延後票期45天，引發市場關注，今（13）日跳空開低，一度重挫至跌停202元，但並未鎖死，盤中打開，跌幅縮至逾8%；巨大重挫同時拖累美利達（9914）、愛地雅（8933）也開低重挫，盤中跌幅超過半根停板。
巨大前三季每股純益15.01元，已逼近去年全年，截至第3季底現金及約當現金仍有132.2億元，創歷史新高，且才剛完成現增與公司債募集67億元，但卻突然通知供應商延後票期45天。
巨大早盤以205.5元開出，下跌18.5元，股價開低後一度重挫至跌停202元，大跌22元，不過，盤中跌停打開，跌幅略降至8.25%。
巨大股價重挫拖累美利達及愛地雅同步開低，美利達以175元開出，下跌14元，一度下滑至171元，盤中跌幅6.34%；愛地雅以17元開出，一度下滑至16.6元，盤中跌幅5.86%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言