巨大延票股價盤中一度跌停 美利達、愛地雅齊重挫

巨大（9921）突然通知供應商延後票期45天，引發市場關注，今（13）日跳空開低，一度重挫至跌停202元，但並未鎖死，盤中打開，跌幅縮至逾8%；巨大重挫同時拖累美利達（9914）、愛地雅（8933）也開低重挫，盤中跌幅超過半根停板。

巨大前三季每股純益15.01元，已逼近去年全年，截至第3季底現金及約當現金仍有132.2億元，創歷史新高，且才剛完成現增與公司債募集67億元，但卻突然通知供應商延後票期45天。

巨大早盤以205.5元開出，下跌18.5元，股價開低後一度重挫至跌停202元，大跌22元，不過，盤中跌停打開，跌幅略降至8.25%。

巨大股價重挫拖累美利達及愛地雅同步開低，美利達以175元開出，下跌14元，一度下滑至171元，盤中跌幅6.34%；愛地雅以17元開出，一度下滑至16.6元，盤中跌幅5.86%。