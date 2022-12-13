台股開盤上漲5點 台積電開盤下挫2元

台股今（13）日開盤上漲5.27點，開盤指數14,617.86點；台積電（2330）開盤下跌2元，開盤價473元。

群益投顧說，新台幣貶值與台積電熄火、金控11月虧損168億元導致失望性賣壓，加權指數再度失守月線。成交量縮至1,530億元，觀望氣氛濃恐延續至FOMC會議。1.震盪回測後櫃買守月線，中小型股還有持續輪動機會。操作行情量縮整理,盡量不要追高殺低，挑強勢股要拉回布局。

周一(13日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲528.58點、漲幅1.58%，那斯達克指數上漲1.26%，標準500指數上漲1.43%，費半指數上漲2.14%。

第一金投顧表示，美國聯準會紐約分行公布11月消費者預期調查結果，對未來一年通膨預期由5.9%大幅下滑至5.2%，對未來三年的通膨預期由3.1%下滑至3.0%，對未來五年的通膨預期由2.4%下滑至2.3%。

具有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos撰文表示，聯準會第一階段的快速升息獲得官員的普遍支持，但隨著升息進入第二階段，官員的意見分歧正在浮現；鴿派官員認為通膨仍有許多暫時性因素，但鷹派官員擔憂通膨擴散至薪資成長、可能需要經濟衰退才能解決。

三大法人周一集中市場合計賣超81.2億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超59.7億元，投信賣超3.4億元，自營商(自行買賣)賣超1.5億元，自營商(避險)賣超16.5億元。

統一期貨說，外資周一期貨部分增加3,128口，淨多單9,458口，十大特定法人買進1976口。週選支撐與壓力區落在14,300至15,000點，P/C Ratio降至0.9，整體籌碼中性偏空看待。