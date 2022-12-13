投資級債 迎來單周資金淨流入

最新通膨相關數據高於預期、市場對經濟衰退的擔憂升溫，市場避險情緒升高，風險性債券相對承壓。根據美銀引述EPFR統計顯示，上週主要債市資金流向分歧，其中以投資級債與新興市場債單周迎來資金淨流入，非投資級債則呈微幅淨流出。

安聯投信表示，過去一周釋出的經濟數據好壞參半、加上美債曲線倒掛狀況未解、地緣政治衝突陰霾也持續壟罩，市場對明年經濟衰退的擔憂升高，對聯準會的升息預期則受相關經濟數據拉扯持續波動，市場情緒指標－美國公債殖利率過去一周震幅明顯，單周走升9個基點收於3.56%，並使包括全球與美國政府債券、歐洲美國投資級債與非投資級債等多數債券指數單周收黑走跌。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，隨著明年上半年有望步入升息尾聲，加上美國供應鏈及租金出現和緩現象、消費動能有所回溫，部分債市投資機會開始浮現。此外，隨著升息往終點靠攏，升息整體對債券市場的影響就會變得更小一點；甚至若聯準會升息高點落在明年第一季，對債券市場就是一個正向的利多。

在債市的投資上，許家豪表示，目前仍偏好短中天期的債券，一來是現在處於升息末端、而非已經停止升息或是開始降息，短中天期債券的利率風險會較低一些；其次，因現在短端利率比長端利率還要高，短中天期的債券在能降低利率風險外，能提供的收益率其實也不會較低。

在券種的挑選上，許家豪建議宜聚焦公債與非投資級債，並挑選較短天期者；此外，部分新興市場債後市有望受惠於升息到頂的利差收斂機會，而部分非美貨幣、實質利翻正的公債市場，也可加以留意。