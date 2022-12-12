泓德能源通過交易所通過上市審議 成創新板綠能首家公司

智慧能源領導品牌泓德能源（6873）今（12）日公告，申請台灣創新板一案已正式通過證交所上市審議委員會審查，不僅是第一間登錄創新板的能源業者，更是台灣創新板再生能源產業聚落的領頭羊。

泓德能源董事長謝源一表示，泓德能源以「用綠電生活、加速淨零碳的未來」為願景，並積極落實綠電普及化。很榮幸能成為第一間通過證交所上市審議的再生能源業者，為創新板開啟全新的綠能篇章，未來泓德能源也將肩負引領綠能聚落發展的責任，持續創新並完善各項服務，致力為新型態的電力生活圈提供更完善的解決方案。

泓德能源資本額為新台幣8.5億元，提供全方位能源服務，旗下業務包含電力開發及工程、資產管理及智慧電力服務等三大事業體，從開發、太陽能系統工程承攬、維運監控服務、發電事業資產管理、儲能系統、綠電售電平臺以及電動車充電樁營運。

其中，泓德能源更邀集多位壽險業者共組綠能平臺，包括與台灣人壽、全球人壽合資的星泓電力，以及與臺灣人壽、全球人壽、富邦人壽合資的星鱻電力。前者專門開發維運再生能源電廠，後者則鎖定漁電共生案場的開發及營運，一同為臺灣的綠能領域添加成長動能。

泓德能源自2016 年成立以來年年獲利，去（2021）年度全年獲利為 1.66億元，每股純益3.02 元；今年前三季獲利達2.08億元，已超越去年全年數字，每股純益2.7元，乃辦理增資稀釋股權導致，和去年同期相比，獲利大幅躍升。

泓德能源總經理周仕昌表示，泓德能源自詡為「能源界 Uber」，在發電、儲能、售電領域皆投注大量心力，今年10月推出媒合與調度電力的智慧綠電系統TITAN以及軟硬體整合的儲能方案，就是希望能協助臺灣企業與家家戶戶及早布局與應對臺灣的能源共享時代，並朝著推動「智慧綠能、隨手可得」的目標前進。