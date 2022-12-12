快訊

無敵鐵金剛原唱病逝：日本動漫歌的最熱血化身

與國光客運相撞…貨車駕駛無呼吸心跳 國1回堵7公里

棒球／陳金鋒進台灣棒球名人堂 王建民差4票擦身過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股下跌92.84點 三大法人賣超80.58億元

經濟日報／ 記者馬琬淳/台北即時報導
台股今（12）日開低，午盤後稍有拉升，收在14,612.59點，下跌92.84點，成交量下縮至1,515.49億元；三大法人賣超80.58億元。中央社
台股今（12）日開低，午盤後稍有拉升，收在14,612.59點，下跌92.84點，成交量下縮至1,515.49億元；三大法人賣超80.58億元。中央社

市場觀望美國11月消費者物價指數和美國聯準會利率決策會議，台股今（12）日開低，午盤後稍有拉升，收在14,612.59點，下跌92.84點，成交量下縮至1,515.49億元；三大法人賣超80.58億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超60.02億元，投信賣超2.5億元，自營商賣超（合計）18.05億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.53億元，自營商（避險）賣超16.52億元。

今台積電（2330）收475元，跌幅1.35%，聯發科（2454）收712元，跌幅2.33%，國巨（2327）小漲1.36%，收485.5元。部分生技類股漲勢凌厲，健亞（4130）、永日（4102）、松瑞藥（4167）漲停；車用族群中裕隆（2201）重起反攻漲勢，收66.6元，漲幅6.9%，朋程（8255）、德微（3675）皆上漲，汽車零組件百達-KY（2236）、永彰（4523）大漲7~9%，大盤指數收在14,612.59點，跌幅0.63%。

台股 三大法人

延伸閱讀

12月台股期指跌128點

台積電15日除息 上週股東增1.39萬人

台股早盤跌逾百點 台積電開盤下挫5元

富邦期貨：美股未再反彈走強前 台股仍為區間震盪

相關新聞

外資賣超60億元！減碼面板、金融股 布局反向ETF

台股今天開低震盪，終場下跌92.84點，收在14612.59點，外資及陸資賣超新台幣60.02億元，減碼面板、金融及航空...

台股下跌92.84點 三大法人賣超80.58億元

市場觀望美國11月消費者物價指數和美國聯準會利率決策會議，台股今（12）日開低，午盤後稍有拉升，收在14,612.59點...

Fed今年最後決策將至 台股量縮觀望氣氛濃、跌92點收14,612點

由於美國聯準會即將在本周公布今年最後一次利率決策，台股今（12）日觀望氣氛濃厚，造成大盤持續陷入震盪盤整，櫃買市場也無法...

11月金融股的EPS數據！ 專家：金控體系僅有第一金（2892）為正成長

金融股從上個月兩家單月虧損，這個月擴增到了5家分別是富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)、新光金(2888)、中信金(2891)，這個月算壽險為主體的金控落難日。

台股早盤跌逾百點 台積電開盤下挫5元

台股今(12)日開盤下跌46.97點，開盤指數14,658.46點，早盤跌逾百點，一度至14,590.09點；台積電（2...

富邦期貨：美股未再反彈走強前 台股仍為區間震盪

美國公布的11月PPI高於預期，而12月密西根消費信心指數有改善，通膨預期降至15個月低點，但在CPI公布及Fed本周利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。