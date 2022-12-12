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台股下跌92.84點 三大法人賣超80.58億元
市場觀望美國11月消費者物價指數和美國聯準會利率決策會議，台股今（12）日開低，午盤後稍有拉升，收在14,612.59點，下跌92.84點，成交量下縮至1,515.49億元；三大法人賣超80.58億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超60.02億元，投信賣超2.5億元，自營商賣超（合計）18.05億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.53億元，自營商（避險）賣超16.52億元。
今台積電（2330）收475元，跌幅1.35%，聯發科（2454）收712元，跌幅2.33%，國巨（2327）小漲1.36%，收485.5元。部分生技類股漲勢凌厲，健亞（4130）、永日（4102）、松瑞藥（4167）漲停；車用族群中裕隆（2201）重起反攻漲勢，收66.6元，漲幅6.9%，朋程（8255）、德微（3675）皆上漲，汽車零組件百達-KY（2236）、永彰（4523）大漲7~9%，大盤指數收在14,612.59點，跌幅0.63%。
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