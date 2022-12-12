Fed今年最後決策將至 台股量縮觀望氣氛濃、跌92點收14,612點

由於美國聯準會即將在本周公布今年最後一次利率決策，台股今（12）日觀望氣氛濃厚，造成大盤持續陷入震盪盤整，櫃買市場也無法倖免，盤面上，資金紛紛流入生技醫療族群、車用電子、電動車概念股避險，加權指數終場下跌92.84點，收14,612.59點，成交量1,515.49億元。

台積電（2330）今日下跌6.5元，收475元，跌幅約在1%左右；力積電今日跌幅相對較重，盤中最低點來到32.05元，失守短期均線與月線，終場下跌3%以上，連旺宏（2337）則相對強勢，盤中約在9點半左右由黑翻紅，股價越走越高，收盤上漲2%左右。

上市生技醫療族群中，中化（1701），南光（1752），生達（1720）紛紛亮燈漲停，其中，生達股價創高，來到56.3元，終場日K收紅留下影線；中化生（1762）則以9%漲幅緊追在後，此外還有訊映（4155），杏輝（1734），和康生（1783），美吾華（1731）等股上漲1～5%。

櫃買市場的生技醫療族群中，健亞（4130），鈺緯（4153），久裕（4173），松瑞藥（4167）也齊攻漲停板，其中，鈺緯股價創下兩年多以來最高價，來到35元；另外還有永日（4102）以8%漲幅居次，生泰（1777），盛弘（8403），立康（6242），杏一（4175）等股，收盤則上漲2～6%不等。

車用電子與電動車概念股中，裕隆（2201）今日強勢表態，盤中股價最高衝上67.2元，站穩在10日線之上，終場收漲7%，永彰（4523），同致（3552），強茂（2481）則上漲2～6%不等，另外還有貿聯-KY（3665），胡連（6279），康普（4739）等股上漲1%以上作收。