11月金融股的EPS數據！ 專家：金控體系僅有第一金（2892）為正成長

【撰文・Hank滾雪球】

本文彙整台股1至11月的金控與銀行的EPS自結數據，金控體系目前累積EPS僅有第一金(2892)為正成長，非金控體系的銀行有彰銀(2801)、台中銀(2812)、臺企銀(2834)、王道銀(2897)是正成長的狀況。以衰退角度來看的金控，衰退最少的前3依序是永豐金(2890)、華南金(2880)、合庫金(5880)。

本月EPS數據與金控關注重點

金融股從上個月兩家單月虧損，這個月擴增到了5家分別是富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)、新光金(2888)、中信金(2891)，這個月算壽險為主體的金控落難日。

單月EPS金控獲利王

台新金單月繳出0.18的EPS，是本月最佳表現，同時連續兩個月單月最高。

累積EPS金控獲利王

目前金控1至11月自結EPS累積最高的是，富邦金目前繳出4.77的EPS，不過富邦金目前連續3個月自結EPS為負值，這個狀況相當罕見。

EPS分布樣態

僅有富邦金目前是賺4元以上，依序是3元的國泰金，其他的目前都是小於2元，但目前仍有2檔小於1元分別是新光金、國票金。

作者：Hank滾雪球

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：【金融股】2022年11月金融股自結EPS放大鏡