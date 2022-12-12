熊市低點可能尚未到來 布局防禦股、績優股為佳

富蘭克林坦伯頓基金集團每月公布的美國經濟儀表板追蹤三大類共十二項美國經濟指標，十一月數據顯示營建許可、就業信心維持在黃燈，零售銷售、薪資成長、商品、ISM新訂單、信用利差、貨幣供給、殖利率曲線維持在紅燈，但利潤率從黃燈惡化為紅燈，僅失業金申請、卡車運輸兩指標維持綠燈，而整體美國經濟儀表板則維持在紅燈。

富蘭克林投顧表示，因應市場多變環境，建議以採取靈活配置的美國價值平衡型基金為核心，而通膨放緩、聯準會升息末期將逐漸開展債市多頭行情，建議投資人可依照個人風險屬性增持適合的債券型基金，首選以美元計價全球複合債型基金，搭配精選新興當地公債的全球債券型基金。考量美歐經濟仍在下坡段，大陸經濟有望隨防疫鬆綁而回溫，股市建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機，積極者可留意中國大陸及新興亞股的轉機行情。

凱利投資衰退風險儀錶板：強勁的就業市場使聯準會需持續緊縮

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞．修茲表示，聯準會主席鮑爾在日前的演講中列出了將通膨恢復到2%所需的四個條件，就業市場是唯一沒有改善跡象的條件。由於過剩的勞動需求持續推高工資，聯準會可能需要持續緊縮以壓制通膨，直到看到更多跡象顯示就業市場轉弱和工資降溫為止。

傑佛瑞．修茲提及，歷史上看，隨經濟陷入衰退，就業市場一直是最後才倒下的骨牌之一，但聯準會對就業市場的高度關注可能使其過度緊縮，而當看到就業數據轉弱時，可能為時已晚。儘管聯準會知曉這種落後性，但持續的高通膨使其陷入了兩難。當前的情況可能引發「工資-價格螺旋上升」或經濟衰退，而工資價格螺旋上升是1970年代的一個關鍵特徵，這可能是最差的結果，因為這需要更深層的衰退來恢復價格穩定，不過，若就業市場能收緊但同時又不破壞太多就業機會，此兩種結局都有望避免。我們仍相信熊市的低點尚未到來，儘管許多人認為是強勁的就業是保護經濟的盾牌，但最終可能被證明它是致命弱點。而隨投資人在動盪環境中前行，我們認為資產向防禦股傾斜，並在中期偏向優質股是較佳的選擇。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，全球經濟放緩至低於趨勢水平、具挑戰的通膨環境、政策快速收緊持續為總體市場三大主軸，預期美國經濟衰退機率七成，通膨可能已在今年第三季見頂，不過明年上半年可能仍高，明年可能仍將繼續升息。隨著聯準會持續升息以抑制通膨，預期殖利率將進一步攀升，這也將為投資組合創造更多投資機會與更高收益機會，且美國具備相對健康的消費者與企業資產負債表，有具備價值與高品質特色的防禦性標的，可望在景氣下行中保有相對穩定的獲利、股利與現金流。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽(Sonal Desai)表示，隨市場的預期利率朝高峰值靠近，將開啟2023年債市的多頭行情。團隊預估2023年通膨雖會滑落，但很難快速降至2%目標，因此利率仍將維持在高檔一段時間，美國經濟陷入輕度衰退的風險提高，因此建議債市配置可靠攏於投資級債以防禦經濟風險，且短期內仍以低存續期間債券、管控利率風險為宜。