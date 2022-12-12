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永豐投顧：年終多頭占優 站穩立場

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

依照經驗，年底與年初是傳統多頭反攻的季節，永豐投顧說，特別是經過近一年的空頭壓縮，眼前台股籌碼輕、股價位置低，多方擁有戰術優勢。此外，中國大陸防疫政策迅速轉彎，消息面有利，增加多方推進路線。

上周台股拉回，但生技、百貨、觀光等類股維持發熱，特別是生技股轉向醫材與醫美題材，維持輪動，顯示投機資金對於行情仍有信心，不擔心出現空頭壓力。台股自10月底起漲以來，已經歷五周以上，技術面過熱，指數拉回可以降溫，另外，11月營收出爐，電子股經過篩選，有利選股。

永豐投顧說，觀察12月期指選擇權Call / Put未平倉分布，台股波動區間稍有下移、但仍是偏多。預期本週維持整理格局，操作上，買黑較有利，唯須汰弱留強，指數區間看14,300點至15,000點，而選股注意生技、電機等類股。

台股 生技股

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