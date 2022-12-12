12/12【早晨財經速解讀】本週CPI+聯準會利率決策 鮑爾會大轉鷹嗎?金融股最慘11月 富邦金 國泰金 開發金 新光金 國票金獲利大虧五成

美國股市上周五（9日）收盤下跌，生產者物價指數（PPI）高於預期，顯示通膨比多數人預期的更頑固，令原本指望在聯準會（Fed）開會前看到通膨放緩跡象的投資人悵然若失。投資人面對本周兩大事仍不敢掉以輕心，一是13日（周二）公布的11月消費者物價指數，二是台北時間周四凌晨公布決議的Fed會議。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股收黑 本周有兩考驗

標普500指數上周五在最後一個小時擴大跌幅，和那斯達克綜合指數雙雙下跌0.7%，道瓊指數則跌305點。美股三大指數一周下來全面收黑，結束連二周漲勢，標普500指數跌3.4%，創9月底來最大周線跌幅。那斯達克周線跌4%，是11月來最大跌幅，道瓊則跌2.8%。

受大盤拖累，費城半導體指數和台積電ADR周五分別跌0.9%和0.1%，周線各跌1.8%和1%，跌幅小於大盤。台積電ADR周五較台北交易溢價2.6%。

美國11月生產者物價指數年增率為7.4%，高於市場預估的7.2％。最近愈來愈多投資人又開始擔心通膨居高不下，將迫使Fed繼續升息到比原先預期更高的水準，11月PPI超出預期，更強化Fed升息更高更久的理由。

如今所有人目光都投向本周二公布的消費者物價數據，市場預料整體和核心年增率各為7.3%和6.1%，較10月稍緩。若數據高於預期，將加深Fed更為鷹派的立場，進而打壓美股。

國際原油價格 上周大跌11%

國際油價上周五（9日）在震盪中收跌，且周線均收黑。儘管俄羅斯總統普亭不惜揚言要減產石油以反制西方制裁，但中國大陸、歐洲和美國最新公布的經濟數據疲軟，使市場對經濟衰退的疑慮加劇，凌駕任何供應困難可能推升油價上揚的影響。

紐約西德州1月原油期貨9日跌0.6%，收在每桶71.02美元，周線跌逾11%寫下4月來最大單周跌幅；倫敦布蘭特2月原油期貨小跌0.07%，收報每桶76.1美元，單周跌逾11%為8月以來最深。瑞穗銀行分析師尤格說：「任何供應疑慮都比不上市場對經濟的擔憂。」

紐約油價在周五盤中一度漲約2%，因美加之間的Keystone油管將部分重啟，加上俄羅斯總統普亭揚言，可能減產以反制G7及歐盟實施的俄油出口限價計畫。普亭9日說，俄羅斯「將乾脆不賣油」給參與限價計畫的國家。他甚至揚言，「如果必須，我們可能甚至考慮減產；我並未說這是一項決定」。這是普亭首次對歐盟的制裁措施及限價計畫做出反應。

美要求日聯手打壓陸半導體

據日媒報導，美國商務部長雷蒙多已直接要求日本政府，聯手打壓中國大陸研發高階晶片的野心，這是首度由美國部長層級的官員，向日本同級官員提出這類要求。

美國已在10月對中國大陸祭出特定晶片的全面出口管制措施，以防北京當局取得這類先進晶片來發展人工智慧（AI）系統，或作為軍事和監控用途。

若日本也對中國大陸實施類似的出口管制措施，勢將引發北京的強烈反彈，可能難以落實任何具體的政策合作。隨著美中競爭漸趨白熱化，日本在盟國美國和大陸這個最大貿易夥伴之間左右為難。

同時，日本自民黨政策負責人萩生田光一周六訪台，除會見蔡英文外，也參訪台積電。

習近平訪沙簽署500億美元投資協議

沙烏地投資部長表示，上周在沙烏地阿拉伯和習近平舉行的峰會期間簽署約500億美元的投資協議，但其未透露協議類型或所涉國家。

Khalid Al Falih周日在沙烏地首都利雅得舉行的一次會議的空檔告訴彭博新聞，這些協議包括私營部門和公共部門。他沒有具體指明這個數字是否也反映了涉及其他與會阿拉伯國家的協議。

上周峰會中，沙烏地王儲賓．沙爾曼會見習近平，顯示了海灣地區與北京方面關係的深化。但宣布的大多數協議都是意向書，缺少明確的時間表或承諾。

世足4強出列 法最被看好

世界盃足球賽經過三周60場激戰，四強名單昨天出爐，上屆冠軍法國、亞軍克羅埃西亞都在其中，阿根廷是近兩屆賽事唯一美洲代表，成為終結美洲球隊20年未封王的最後希望，摩洛哥更是世足賽開踢92年來，第一個闖進四強的非洲國家，驚奇之旅轟動全球足壇。

摩洛哥昨天對葡萄牙之戰，以1:0拿到歷史性勝利，這是世足賽在1930年點燃戰火後，近一世紀首次有非洲國家、阿拉伯世界隊伍進入四強。衛冕軍法國以2:1擊敗英格蘭，搶下最後一張四強門票，挑戰隊史第三座冠軍只差最後兩勝。

英國知名博弈網站昨天開出的奪冠賠率，法國最被看好，其次依序是阿根廷、克羅埃西亞、摩洛哥。