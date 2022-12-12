台股年終收尾 內資撐場

經濟日報／ 記者周克威魏興中／台北報導
隨外資陸續進入年終長假，預期台股將由內資主導盤勢。圖／聯合報系資料照片
隨外資陸續進入年終長假，預期台股將由內資主導盤勢。圖／聯合報系資料照片

台股近來多空雜陳且拉鋸，使得行情高檔震盪，操作難度大增。市場法人指出，隨外資陸續進入年終長假期間，預期將由內資主導盤勢，短線行情將轉向「價漲量縮」格局為主，配合年底法人與集團作帳開展，將帶動指數震盪盤堅，有利重返萬五大關。

本周台股雖將面臨美國聯準會利率決策會議（FOMC）、消費者物價指數（CPI）等外在環境考驗，不過，市場專家認為，上市櫃公司11月營收優於預期，單月創歷史新高家數已達84家，基本面將成為多頭最大靠山。

根據統計，上市櫃公司將在今（12）日全數公布11月營收，截至目前為止，已有1,600家提前公布，當中，營收月增的公司約有860家、年增的約670家，月與年雙增的約有430家，營收總額已突破3兆元大關，來到3.07兆元。

第一金投顧董事長陳奕光、富邦投顧董事長蕭乾祥表示，在國際變數上，美國13日將公布CPI、14日則是聯準會將公布年度最後一次的FOMC會議決議。

目前市場預估，11月CPI隨原油等國際大宗物資價格下跌，將持續滑落，可能在7.3%至7.5%區間，優於10月的7.7%，為緊接登場的FOMC會議放緩升息為2碼的決議提供強而有力的底氣。

不過，此次會議將公布利率點陣圖，國際投行將密切觀察利率終點，目前市場初步估計在5%至5.25%、部分機構則是上看6%下，將成為台股震盪的潛在因子。

由於上市櫃公司11月業績優於預期，隨外資逐漸進入年底耶誕、元旦長假下，內資將接棒引爆作帳行情，預期指數有機會重返萬五大關，中小型、集團股空間逐漸大於大型權值股。

萬寶投顧執行長賴建承、聯邦投信投資長吳裕良分析，以上市櫃公司11月業績來看，單月營收創新高家數已達84家，優於法人圈預期的50家，基本面將成年終作帳行情最大靠山。

事實上，根據統計，在已公布11月營收創歷史新高的上市櫃企業，包括：台積電、樺漢、中租-KY、奇鋐、帆宣、美利達、裕融、正文、聖暉*、廣宇、信邦、創意等，集中在半導體、租賃、IC設計、生技等族群。

賴建承、陳奕光看好價值型選股的海運三雄，景氣循環的面板、記憶體、金融、營建、鋼鐵，戰略股的半導體、創新產業的電動車等族群，有望輪流反彈、擔任大盤上攻要角。

營收 美國聯準會

延伸閱讀

台股返月線 法人：本週關注美通膨數據與利率決策

股海自由行／美中送紅包 台股萬六機率高

美元有望止跌 現在投資美元正是時候？

台積電弱於大盤 嚴防台股急速轉向

相關新聞

台股年終收尾 內資撐場

台股近來多空雜陳且拉鋸，使得行情高檔震盪，操作難度大增。市場法人指出，隨外資陸續進入年終長假期間，預期將由內資主導盤勢，...

上市櫃企業12家除息 本周上秀

台積電領軍，台股本周起至年底前共有12家上市櫃企業除息大戲登場，共配發近800億元現金股利，以台積電本周四（15日）除息...

梁彥平專欄／能源、車用概念股 利多

美國服務業勞動市場表現依然強勁，將帶動薪資持續增長，市場擔憂聯準會（Fed）壓抑通膨的力度受到質疑，進而持續加強貨幣政策...

一周盤前股市解析／陸解封受惠族群 吸睛

美就業數據顯示勞動市場降溫跡象，緩和投資人對聯準會鷹派升息擔憂，台股上周五（9日）開高震盪走高，終場以上漲152點作收。...

就市論勢／半導體、光學、航太 吸睛

「白紙運動」逼出大陸解封訊號。中國國健委召開記者會表示，封鎖政策源自於地方政府的管制加碼行為，並指示封控管理要「快封快解、應解盡解」，搭配目前正在加強推動的高齡人口接種疫苗，市場解讀為北京當局要為解封做準備。即便相關利多對台股激勵效果不甚明顯，但對實體經濟面卻有正面助益。

11月業績密集公布 「營收暴衝股」躍居盤面多頭捍衛軍

11月營收密集出爐，緯穎（6669）、聖暉*（5536）、世芯-KY（3661）、京城銀（2809）、朋億*（6613）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。