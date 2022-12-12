台股年終收尾 內資撐場

台股近來多空雜陳且拉鋸，使得行情高檔震盪，操作難度大增。市場法人指出，隨外資陸續進入年終長假期間，預期將由內資主導盤勢，短線行情將轉向「價漲量縮」格局為主，配合年底法人與集團作帳開展，將帶動指數震盪盤堅，有利重返萬五大關。

本周台股雖將面臨美國聯準會利率決策會議（FOMC）、消費者物價指數（CPI）等外在環境考驗，不過，市場專家認為，上市櫃公司11月營收優於預期，單月創歷史新高家數已達84家，基本面將成為多頭最大靠山。

根據統計，上市櫃公司將在今（12）日全數公布11月營收，截至目前為止，已有1,600家提前公布，當中，營收月增的公司約有860家、年增的約670家，月與年雙增的約有430家，營收總額已突破3兆元大關，來到3.07兆元。

第一金投顧董事長陳奕光、富邦投顧董事長蕭乾祥表示，在國際變數上，美國13日將公布CPI、14日則是聯準會將公布年度最後一次的FOMC會議決議。

目前市場預估，11月CPI隨原油等國際大宗物資價格下跌，將持續滑落，可能在7.3%至7.5%區間，優於10月的7.7%，為緊接登場的FOMC會議放緩升息為2碼的決議提供強而有力的底氣。

不過，此次會議將公布利率點陣圖，國際投行將密切觀察利率終點，目前市場初步估計在5%至5.25%、部分機構則是上看6%下，將成為台股震盪的潛在因子。

由於上市櫃公司11月業績優於預期，隨外資逐漸進入年底耶誕、元旦長假下，內資將接棒引爆作帳行情，預期指數有機會重返萬五大關，中小型、集團股空間逐漸大於大型權值股。

萬寶投顧執行長賴建承、聯邦投信投資長吳裕良分析，以上市櫃公司11月業績來看，單月營收創新高家數已達84家，優於法人圈預期的50家，基本面將成年終作帳行情最大靠山。

事實上，根據統計，在已公布11月營收創歷史新高的上市櫃企業，包括：台積電、樺漢、中租-KY、奇鋐、帆宣、美利達、裕融、正文、聖暉*、廣宇、信邦、創意等，集中在半導體、租賃、IC設計、生技等族群。

賴建承、陳奕光看好價值型選股的海運三雄，景氣循環的面板、記憶體、金融、營建、鋼鐵，戰略股的半導體、創新產業的電動車等族群，有望輪流反彈、擔任大盤上攻要角。