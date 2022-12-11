跨年贏家概念 市場焦點

台股投資人在今年可說是經歷了上沖下洗的震撼教育，台股今年從年初的「萬8」之上狂挫到「萬3」之下，創下2008年金融海嘯以來最大跌幅，外資賣超更是創下史上新高。然而，美國聯準會的劇烈升息，明年經濟恐怕面臨衰退的風險，但通膨數據好轉也可望迎來一波多頭行情，股民都在關注，明年台股有可能迎來牛市嗎？或是依然是驚濤駭浪的一年呢？

2022-12-10 09:32