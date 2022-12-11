跨年贏家概念 市場焦點
國際政經多空紛雜，各產業前景市況不一，市場將目光轉向基本面汰弱留強，嘉澤、世芯-KY等「跨年贏家概念股」今年獲利成長、明年還可更勝今年的個股可望獲得市場青睞，吸引買盤進駐，扮演多方要角。
本周美國聯準會利率決策會議有望放緩升息，加上大陸各地解封，有利供應鏈問題緩解及年底消費旺季展開，台股上周五（9日）重新站回月線，化解翻空疑慮，激勵投資人續於市場中尋找獲利機會。
群益投顧董事長蔡明彥、元富投顧總經理鄭文賢、台新投顧副總黃文清表示，台股12月作帳行情偏多氛圍仍在，資金在電金傳各族群中輪動，但此波反彈行情漲點逾2,500點，須留意漲多後的獲利賣壓。
現階段各族群展望不一，選股難度高，近來上市櫃公司陸續公布營收，建議選擇2023年具成長性佳的領域為佳。據內外資券商、投顧等法人預估，嘉澤、金像電、AES-KY、旭隼、智伸科、為升、世芯-KY、創意、寶雅、統一超等個股今年業績較去年佳、且明年獲利續有成長機會，股價具偏多潛力。
科技產業持續受到總體經濟波動影響，但資料中心硬體相關供應鏈受惠於產業趨勢成長以及規格升級兩大利多下，嘉澤、金像電等第4季營收可望較第3季持平，甚至更好。
全球90%國家宣布淨零目標，有助推動綠能，全球儲能裝置容量／發電量也加速成長，使得AES-KY、旭隼、上緯投控等儲能或綠能相關零組件業者，以及智伸科、為升等電動車供應鏈明年營運為市場期待。
半導體今年來表現溫吞，IC設計廠第3季業績普遍為近幾季以來的低點，相較於實體晶片廠商將續受挑戰，世芯-KY、創意等矽智財設計服務業者營運顯然更佳，主因包括傳輸介面IP趨勢向上、客製化IC需求增加，以及晶片委託設計（NRE）轉為量產晶片開花結果等，是少數明年營收與獲利仍能呈現正成長的IC設計次族群。
除科技股外，非科技族群也有亮點，其中以解封受惠族群尤受關注，寶雅、統一超明年起將可望加速展店，帶動營收持續復甦。
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