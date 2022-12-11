股海自由行／美中送紅包 台股萬六機率高

上個月早提醒「搶錢行情、利空免驚」，並看好台股「萬五」只是時間問題，加權指數12月1日漲到15,152點，市場擔憂明年經濟衰退，美股標普連五天下跌，台股也因台積電加碼投資美國的疑慮連跌五天，不過美元指數仍疲弱在105之下，美國通膨也可能持續放緩，所以「鮑爾喊鴿」應該會送出12月「只升息2碼」的大紅包。

11月24日烏魯木齊大火，讓大陸多地展開「白紙革命」，反封控民怨沸騰，國務院11月29日宣布「快封快解」，11月30日廣州及上海立即解除許多高風險區的管控，近期大陸公告已未再提及「堅持動態清零不動搖」，12月7日發布的「新十條」進一步放寬防疫管控，「白紙變紅包」帶動陸港股，吸引全球外資流入連漲多日，恆生指數更大漲35%，只差75點就到「二萬」，比台股猛多了。

在美中都送紅包的利多下，台股上「萬六」可能性很高，目前年線小破16,000點，就算短線逆風可能回測季線，仍看好拉回整理後，還會再漲，尤其年底是炒「作夢」題材，以及集團法人拚「作帳」的時機。

台股10月25日見底比港股10月31日早，但為什麼反彈不如港股？問題出在護國神山，台積電雖從本波低點370元大反彈37.3%到508元，12月6日美國亞利桑那州裝機典禮大咖雲集，外資卻賣出台積電，因為外資分兩派，巴菲特第3季買台積電ADR，把台積電視為「美積電」的美企；也有許多外資擔心被「愚公移山」，不利未來獲利。

半導體周邊設備股、耗材股、IP等周邊小股比較強，尤其櫃買市場比上市強。IP領先指標創意11月營收再創高，又創天價801元，M31也飆上549元天價，RISC-V IP晶心科、力旺、世芯-KY、智原都維持在高檔，半導體測試族群的精測、穎威、宜特、閎康，還有設備族群的上品、晶呈、家登、台特化、漢唐、崇越、帆宣、亞翔都非常強勢。

網通也表現強勢，神準11月營收創新高，年增達1.5倍，12月9日飆漲停231.5元；正文11月營收也創新高，年增近七成，包括智易、中磊、智邦、啟碁 11月營收都維持高檔。工業電腦（IPC）營收也持續增溫，受惠疫情帶動「去現金、無接觸支付」趨勢的POS終端機大廠虹堡11月營收也續創高，樺漢11月營收也創高，研華、威強電營收都維持高檔。

內資主力鎖定政策股：2020炒風電，2021炒疫苗，2022炒軍工，2023炒什麼？2020世紀鋼由68元炒到145.5元天價，到2020年底又把子公司世紀風電上興櫃，一度飆到255元，今年9月跌到80.5元；2021年炒自製疫苗，高端創417元天價最誇張，當初衛福部大買，後來沒人打都銷毀，如今最低跌到60.1元。

2022年「作夢行情」，無人機概念股雷虎、和成、寶一獲利不亮眼，但股價翻倍，投機族群容易迅速從高檔回落；不過今年接到全球防彈裝備大廠訂單的八貫，11月營收2.5億又創歷史新高，7月來狂飆逾1.2倍到138元天價；還有生產戰鬥機的漢翔，前11月營收271億創歷史新高。

行政院12月8日通過「再生能源發展條例」修正草案，新增規範新建、增建及改建符合一定條件的建築物，應設屋頂太陽能電設備，太陽能族群轉強，受惠台電強化電網題材的重電類股中興電、華城、大同等也加溫。

每年政策股被主力炒過頭都會崩，太陽能、風電炒太久了，儲能股現在才剛開始，2025年底前再生能源儲能容量要達1,500MW，連台積電都怕缺電，國內廠商近年許多轉型加速布局綠能領域，2023儲能股將是大黑馬，中興電與高力是氫能股，盛達、天宇、廣錠、系統電，很多老公司轉型儲能題材，值得注意，今年耶誕老人不是外資，而是內資主力假扮的。（作者是萬寶投顧董事長）