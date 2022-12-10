中小股擁題材 短多點火
台股挑戰萬五失利，回測月線支撐，但盤面多檔中小型強勢股逆勢突圍，聚陽、宜特、神準等憑藉展望正向、趨勢題材等優勢，獲得法人青睞，昨（9）日收盤股價領先創波段高點，成為短多關注焦點。
美聯準會（Fed）擬自12月起放緩升息步伐、股神巴菲特抄底台積電ADR、中國大陸鬆綁防疫政策等利多簇擁，台股11月以來氣氛轉趨樂觀，一路收復月、季、半年線等關卡，但在萬五以上遇壓拉回，短線陷入整理。
所幸在指數空間拉開後，軋空手、軋融券、軋借券賣出等效應，以及法人、集團衝刺年底作帳接續發酵，中小型題材股各憑本領活蹦亂跳，吸引短多買盤卡位，「指數放兩旁，個股擺中間」成為現階段投資顯學。
統計12月以來，法人買超逾1億元，且昨日收盤價改寫本波低點反彈以來新高強勢股，包括聚陽、健喬、八貫、六角、雲品等傳產股，及宜特、神準、閎康、緯創、廣積、瑞儀、元晶、威強電、創意、研華等電子股。
台新投顧副總經理黃文清分析，上述強勢股主要分布於11月營收亮麗、疫情解封概念及台積電供應鏈等族群，具長線保護短線特性，吸引法人或主力大戶進場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言