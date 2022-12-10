快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

中小股擁題材 短多點火

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股挑戰萬五失利，回測月線支撐，但盤面多檔中小型強勢股逆勢突圍，聚陽、宜特、神準等憑藉展望正向、趨勢題材等優勢，獲得法人青睞，昨（9）日收盤股價領先創波段高點，成為短多關注焦點。

美聯準會（Fed）擬自12月起放緩升息步伐、股神巴菲特抄底台積電ADR、中國大陸鬆綁防疫政策等利多簇擁，台股11月以來氣氛轉趨樂觀，一路收復月、季、半年線等關卡，但在萬五以上遇壓拉回，短線陷入整理。

所幸在指數空間拉開後，軋空手、軋融券、軋借券賣出等效應，以及法人、集團衝刺年底作帳接續發酵，中小型題材股各憑本領活蹦亂跳，吸引短多買盤卡位，「指數放兩旁，個股擺中間」成為現階段投資顯學。

統計12月以來，法人買超逾1億元，且昨日收盤價改寫本波低點反彈以來新高強勢股，包括聚陽、健喬、八貫、六角、雲品等傳產股，及宜特、神準、閎康、緯創、廣積、瑞儀、元晶、威強電、創意、研華等電子股。

台新投顧副總經理黃文清分析，上述強勢股主要分布於11月營收亮麗、疫情解封概念及台積電供應鏈等族群，具長線保護短線特性，吸引法人或主力大戶進場。

台積電 強勢股 台股

延伸閱讀

解封後現買氣…員林內衣廠拍賣三天 民眾狂掃貨

內需撐買氣業者急補人 兼差打工數年增35%

揮別疫情陰霾 年菜商機旺內用外帶齊看好

寶雅11月營收創同期新高 將插旗ATT 4 FUN開新型態店

相關新聞

黯淡11月 14金控虧損169億

14家上市金控11月獲利全數出爐，在壽險子公司因匯兌損失大虧吃掉獲利下，14金控合計11月首度出現虧損慘況，也是史上最慘...

股海自由行／電動車、生技、航太 有利可圖

本周加權指數周線收低1.7%，終止連五周上漲，下周美國將公布11月消費者物價指數（CPI），有美、歐和台灣央行會議，12...

外資買61億 台股重啟攻勢

美股回神，外資昨（9）日回補台股61.9億元，大盤終止連三黑重登月線。法人指出，多空靜待下周美國消費者物價指數（CPI）...

中小股擁題材 短多點火

台股挑戰萬五失利，回測月線支撐，但盤面多檔中小型強勢股逆勢突圍，聚陽、宜特、神準等憑藉展望正向、趨勢題材等優勢，獲得法人...

2023台股展望／群益：最高挑戰17,500點

群益金融集團（6005）昨（9）日舉辦2023年投資展望線上說明會指出，2023年台股指數預估低點在12,500~13,...

2023台股展望／統一證：全年低點在Q2

統一證券（2855）昨（9）日召開「2023年投資展望會」，分析說明2023年全球總體經濟情勢、投資策略及看好產業，預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。