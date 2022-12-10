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獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

外資買61億 台股重啟攻勢

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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美股回神，外資昨（9）日回補台股61.9億元，大盤終止連三黑重登月線。法人指出，多空靜待下周美國消費者物價指數（CPI）、聯準會（Fed）利率決策會議結果公布，中小型股表現空間大，持股汰弱留強。

美國就業數據顯示勞動市場降溫跡象，緩和投資人對Fed鷹派升息擔憂，加上財長葉倫稱美國可避免經濟衰退，激勵四大指數全數收紅，台股昨日在外資賣壓減緩下，多頭重新發動攻勢，終場上漲152點收14,705點，站回月線14,659點，成交量雖增至1,974億元，但連二日低於2,000億元。

周線來看，集中市場本周跌265點或1.7%，終止連五紅，櫃買市場周線跌3.74點或1.9%，終止連六漲。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧董長李秀利等看法，台股站回月線，本波多頭格局未遭破壞，但指數空間有限，仍以個股表現為主，下周多空將聚焦美CPI數據、Fed會議、美股四巫日、台積電除息與富時指數季度調整生效等變數。

盤面上，權值股除晶圓雙雄、聯發科、日月光投控等為首的大型半導體表現相對突出，漲幅達2.1%至3.4%外，貨櫃三雄亦因外資、特定高頻交易投資人進場點火，展現近來難得榮景，台塑四寶、大型金控普遍收高。

高價股亦紅光滿面，統計19檔500元以上個股中，僅大立光、信驊、AES-KY、精測等四檔收黑，其餘漲幅在0.4%至4.0%不等。

資金持續良性輪動，盤面強勢指標還包括政策偏多的太陽能、生技等族群。

外資昨日反手回補61.9億元，終止連三賣，主要敲進陽明、長榮、聯發科、日月光投控、世芯-KY、台積電、聯電，金額達4.4億至8.2億元；外資在台指期淨多單增加2,674口至9,004口，是12月以來最高水準。

投信小買0.1億元，連二買；自營商賣超11.05億元，連八賣；八大公股行庫賣超4.5億元，終止連三買。

外資 台積電

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