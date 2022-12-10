黯淡11月 14金控虧損169億

14家上市金控11月獲利全數出爐，在壽險子公司因匯兌損失大虧吃掉獲利下，14金控合計11月首度出現虧損慘況，也是史上最慘11月，合計稅後淨損169.67億元。

累計前11月，整體金控獲利仍維持在3,000億元之上為3,098.3億元，比去年同期衰退幅度擴大到近45%。

富邦金前11月每股稅後純益（EPS）縮至4.77元，仍居14家金控第一，國泰金EPS 3.43元居次，其他金控出現洗牌，元大金EPS排名升到第三，中信金變第四，開發金跌到第十。

14家金控有壽險子公司的，只有合庫金旗下合庫人壽11月沒虧，五大壽險金控富邦、國泰、中信、開發與新光金11月單月均呈現虧損。

富邦金11月受壽、產險子公司分別單月稅後大虧93.7億、79億元影響，11月稅後淨損160.9億元，前11月稅後純益縮水至622.1億元。

富邦金指出，富邦產11月防疫險核賠20.6萬件，簽單賠款98.1億元，其中自留賠款87.38億，11月底提存自留賠款準備44.07億元，前11月簽單賠款與提列賠款準備高達680億元。

國泰金因國壽單月淨損89.1億元，使11月稅後淨損78.6億，前11月稅後純益492.3億元。國泰世紀產險11月簽單賠款15億元，前11月簽單賠款195.8億元，11月底自留賠款準備30.3億元，合計簽單賠款與準備229.9億元。

兆豐金核心子公司兆豐銀11月獲利創今年來單月新高，稅後純益32.99億元，但兆豐產險因防疫險理賠損失11月再虧12.72億元，兆豐金11月單月獲利22.75億元，前11月稅後純益181.79億元，EPS為1.3元。兆豐產今年來防疫保單理賠損失慘重，前11月每股淨損21.7元，相當於虧掉超過兩股本。

開發金受子公司中壽11月單月稅後淨損32.44億元衝擊，11月首見單月淨損25.61億元，前11月稅後純益179.9億元，EPS1.07元。開發資本11月轉虧為盈，單月賺5.82億元，主因資本市場回升帶動投資部位評價上揚，另有不動產處分利益本月入帳。

永豐金11月稅後純益11.15億元，前11月稅後賺147億元，EPS為1.29元，累計獲利較去年同期小幅衰退2.51%。新光金11月稅後淨損24.08億元，前11月累計稅後純益89.18億元，年衰退近六成，EPS為0.55元。11月虧損主因新壽11月稅後淨損32.41億元，新壽累計獲利也較去年同期衰退七成以上。（記者夏淑賢、楊筱筠、齊瑞甄、陳怡慈）