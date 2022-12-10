股海自由行／電動車、生技、航太 有利可圖

本周加權指數周線收低1.7%，終止連五周上漲，下周美國將公布11月消費者物價指數（CPI），有美、歐和台灣央行會議，12月15日凌晨的FOMC會議結果更是重中之重，市場是否低估聯準會（Fed）鷹派態度屆時分曉，在此之前市場將趨於觀望，盤勢區間震盪機率高。

從近期公布的經濟數據來看，美國11月非農就業新增26.3萬人，高於預期的20萬人，平均時薪月增0.6%，也高於預期的月增0.3%，顯示美國就業市場依然吃緊，這是市場對通膨議題不敢掉以輕心的重要原因。台灣11月出口361億美元，月減9.5%，年減13.1％，創七年來最大降幅，11大項貨品皆較去年同期衰退，估計12月和明年第1季出口動能都偏弱，中長線資金可等待指數拉回再增持部位。

2023年全球經濟低成長，整體企業盈餘將較2022年衰退，預期來年個股股價的差異會更明顯，宜偏重2023年營運能逆勢成長的族群，例如長線趨勢向上的電動車和受惠解封的相關次族群。台灣和歐美已幾乎回到疫情前的生活型態，近期中國大陸動態清零政策也逐漸轉向，封控力度逐漸鬆綁，受壓抑的消費動能將復甦，除了飯店、餐飲、旅行社等觀光旅遊商機外，列在生技產業的眼科、醫美業績同樣復甦可期，航太產業則多兼具軍工概念。

隨台灣邊境政策鬆綁，商務入境回升可期，飯店業受惠國境解封，來台旅客數正常化，收回餐飲部門優惠，重視CP值的客群可望回流至連鎖餐飲業；壓抑二年的出境旅遊也在升溫，旅行社業者邁出谷底。目前中國大陸多數高階光學產品代工廠，在光學設計及生產能力有限，坐擁高階技術的公司正持續搶攻大陸市場占有率。人口老化和三C產品普及，視力減退成為文明病，近年屈光手術及白內障手術維持成長，學童配置角膜塑型片需求也不斷增加，隱形眼鏡和眼科診所等眼科產業營運動能向上。

此外，醫療美容產業進入傳統消費旺季，消費拉貨力道上升，整體化妝保養品市場仍可穩定增長，2023年大陸封控干擾有望減輕，實體店面銷量有望回歸至疫情水平。航太是另一解封受惠代表，並兼具軍工概念。2023年波音、空巴飛機組裝和交機速度都持續提升，台灣航太供應鏈2020、2021年營運普遍低迷，2022年逐漸走出谷底，2023年增長動能更明確。

電動車是長線趨勢，就2023年而言，歐美市場比大陸市場更值得期待。今年上半年因通膨及大陸疫情阻斷全球車市復甦，加上歐美車用晶片短缺未明顯改善，直到6月大陸車市才因政策面回升，目前大陸政策刺激效果有力竭情況，成長動能已明顯趨緩，反而是歐美市場值得注意。由於基期偏低、缺料及運輸問題逐步改善，歐美有望成為全球車市的增長引擎，美國2023年更有IRA政策的拉動效果，可留意供應美系車廠的台廠供應鏈。

（作者是台新投顧總經理）