快訊

獨／陸再禁我台啤、金門高粱、黑松沙士 台商：聽說下周更多

22家證券及期貨商 11月獲利大豐收

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

上市櫃證券商期貨商陸續公布11月營運狀況。台股11月大盤狂漲14.9%，單月漲幅為金融海嘯以來第三高，加權指數大漲近2,000點，收復萬三及萬四關卡，外資大加碼，人氣也迅速回溫，證券商11月大豐收。

在公布11月單月每股稅後純益（EPS）的證券商中，以致和證券11月每股賺0.675元最多，再來是康和證券的0.5元、群益證券的0.24元、統一證券賺0.11元、大展證券0.1元、宏遠證券賺0.02元。不過，美好證券11月每股稅後虧損0.126元。

證券商累計今年前11月的EPS依序為：富邦證券2.5元、玉山證券2.4元、國泰證券1.7元、元大證券1.68元、華南永昌證券1.54元、凱基證券1.4元、國票證券0.81元、永豐金證券0.7元、第一金證券0.64元、台新證券0.61元、合庫證券0.55元、兆豐證券0.47元、統一證券0.46元、群益證券0.31元、美好證券0.161元、元富證券0.05元。

累計今年前11月的每股稅後虧損依次為：康和證券每股稅後虧0.31元、宏遠證券虧0.57元、致和證券虧0.968元、大展證券虧損1.07元。

至於期貨商，元大期貨前11月的EPS增加到3.6元；群益期貨則只公布稅前數字，11月每股稅前盈餘為0.34 元，累計前11個月每股稅前盈餘為3.99元。

證券商 期貨

延伸閱讀

台灣11月人口總數2323萬3593人 連續5個月正成長

四金控壽險事業 上月全虧

緯穎11月營收月增42% 緯創11月營收月增12%

期貨商論壇／創意期 區間操作

相關新聞

黯淡11月 14金控虧損169億

14家上市金控11月獲利全數出爐，在壽險子公司因匯兌損失大虧吃掉獲利下，14金控合計11月首度出現虧損慘況，也是史上最慘...

股海自由行／電動車、生技、航太 有利可圖

本周加權指數周線收低1.7%，終止連五周上漲，下周美國將公布11月消費者物價指數（CPI），有美、歐和台灣央行會議，12...

外資買61億 台股重啟攻勢

美股回神，外資昨（9）日回補台股61.9億元，大盤終止連三黑重登月線。法人指出，多空靜待下周美國消費者物價指數（CPI）...

中小股擁題材 短多點火

台股挑戰萬五失利，回測月線支撐，但盤面多檔中小型強勢股逆勢突圍，聚陽、宜特、神準等憑藉展望正向、趨勢題材等優勢，獲得法人...

2023台股展望／群益：最高挑戰17,500點

群益金融集團（6005）昨（9）日舉辦2023年投資展望線上說明會指出，2023年台股指數預估低點在12,500~13,...

2023台股展望／統一證：全年低點在Q2

統一證券（2855）昨（9）日召開「2023年投資展望會」，分析說明2023年全球總體經濟情勢、投資策略及看好產業，預期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。