22家證券及期貨商 11月獲利大豐收

上市櫃證券商及期貨商陸續公布11月營運狀況。台股11月大盤狂漲14.9%，單月漲幅為金融海嘯以來第三高，加權指數大漲近2,000點，收復萬三及萬四關卡，外資大加碼，人氣也迅速回溫，證券商11月大豐收。

在公布11月單月每股稅後純益（EPS）的證券商中，以致和證券11月每股賺0.675元最多，再來是康和證券的0.5元、群益證券的0.24元、統一證券賺0.11元、大展證券0.1元、宏遠證券賺0.02元。不過，美好證券11月每股稅後虧損0.126元。

證券商累計今年前11月的EPS依序為：富邦證券2.5元、玉山證券2.4元、國泰證券1.7元、元大證券1.68元、華南永昌證券1.54元、凱基證券1.4元、國票證券0.81元、永豐金證券0.7元、第一金證券0.64元、台新證券0.61元、合庫證券0.55元、兆豐證券0.47元、統一證券0.46元、群益證券0.31元、美好證券0.161元、元富證券0.05元。

累計今年前11月的每股稅後虧損依次為：康和證券每股稅後虧0.31元、宏遠證券虧0.57元、致和證券虧0.968元、大展證券虧損1.07元。

至於期貨商，元大期貨前11月的EPS增加到3.6元；群益期貨則只公布稅前數字，11月每股稅前盈餘為0.34 元，累計前11個月每股稅前盈餘為3.99元。