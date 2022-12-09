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吸引企業股票掛牌 證交所舉辦論壇

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

為吸引有意上市或上創新板公司，臺灣證券交易所與資誠聯合會計師事務所及永豐金證券，8日共同舉辦「迎接創新賦能時代邁向臺灣資本市場」論壇活動，邀請40餘位海內外有意在台上市或申請創新板的企業主與高階主管參加。

2020年以來，國際疫情撼動全球經濟與供應鏈發展，加快企業擁抱數位轉型及智能化生產的腳步，亦促使產業結構性轉變；隨著後疫情時代來臨，各國經濟已逐漸復甦步入常軌。證交所表示，為協助與會公司掌握國際趨勢脈動，在變局中持續穩健前行，本次論壇邀請金融及財稅專家針對2023年總體經濟趨勢及展望、全球布局的稅務治理新思維、企業永續經營與運籌規劃、暨邁向資本市場等議題進行專業分享。

證交所總經理簡立忠致詞時表示，儘管面臨疫情、國際地緣政治和經貿情勢等變化，台灣資本市場仍然具備相當的競爭優勢，在法規透明度、國際化程度、IPO審查時效掌握及SPO便捷籌資等方面均表現優異，台股資金動能充沛，並具多元籌資管道。而追求永續發展是企業穩健經營的核心價值，企業設定邁向資本市場的願景與目標，除有助於拓展業務及籌資效率外，也促使公司在制度建立、法令遵循、資訊透明度和勞資關係等方面日益完善，進而提升公司知名度、招募吸引優秀人才，為員工及股東創造更大福祉，並增加企業價值與競爭力。

證交所表示，精進新創發展環境及建構友善、創新、效率的資本市場，是證交所責無旁貸的使命，為迎接創新賦能時代和支持數位經濟共榮發展，近期努力推廣的「臺灣創新板」，即在協助更多元的潛力優質企業加速進入資本市場。臺灣長期聚積科技發展的優勢，在全球供應鏈扮演關鍵角色，為「新經濟」產業發展奠定重要根基。證交所將持續開放溝通、掌握市場脈動及傾聽實務意見，透過打造創新資本的上市新聚落，強化我國經濟韌性、引導產業數位轉型，讓「創新、永續、韌性」的臺灣科技島，繼續成為全球經濟發展的關鍵力量。

資本市場 證交所 疫情

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