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台股收漲152.39點 三大法人買超50.98億元
台股今（9）日開高走高，台積電（2330）、太陽能、航運、生技等股領軍上攻，站上14,700點關卡之上且收復月線，以14,705.43點作收，上漲152.39點，成交量1,930.19億元；三大法人買超50.98億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超61.56億元，投信買超0.46億元，自營商賣超（合計）11.05億元，其中自營商（自行買賣）買超3.09億元，自營商（避險）賣超14.14億元。
台股早盤以14,620.27點開出，盤中高點一度達14,742.79點，權值股台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等股收紅，航運股也上漲，太陽能族群受惠政策利多強漲，大盤指數收在14,705.43點，漲幅1.05%，但本周周線下跌265.25點，跌幅1.77%，終結連5紅。
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