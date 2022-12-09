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台積電回神 台股漲152點收14,705點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
加權指數終場上漲152.39點，收14,705.43點，成交量1,930.19億元。本報系資料庫
加權指數終場上漲152.39點，收14,705.43點，成交量1,930.19億元。本報系資料庫

台股今（9）日上演月線保衛戰，盤面上，科技權值股如台積電（2330）、聯發科（2454）股價均力守在月線之上，帶動大盤挑戰14,700關卡，也帶旺半導體族群強勢表態，此外還有航運族群回溫反彈，挹注大盤上漲動能。加權指數終場上漲152.39點，收14,705.43點，成交量1,930.19億元。

凱基投顧董事長朱晏民指出，短線來說，市場持續觀望下周FOMC會議紀要，但反彈動能仍有望延續，預估近期先前跌深的產業如：驅動IC、板卡等族群，仍有機會表現，建議投資人留意個股股價是否大幅修正、基本面是否出現調整，並同時注意市場波動大，須謹慎操作。

台積電今日強漲10元，收481.5元，漲幅達2%，盤中股價最高一度來到484.5元，10日線沒能站穩，聯發科則收漲3%，股價最高攻上729元，終場不僅守住月線，也同步收復5日線與10日線；力積電，聯電（2303），鴻海（2317）等股，終場漲幅則落在0.4～2%不等。

半導體族群中，達能（3686）亮燈漲停，股價攻上近三個月高點14.35元，訊芯-KY（6451），聯陽（3014）緊追在後，終場雙雙收漲7%以上；高價股的世芯-KY（3661），矽力-KY（6415），創意（3443），晶心科（6533）則收漲3～4%，此外還有日月光投控（3711），瑞昱（2379），昇陽半導體（8028）等股則上漲1～2%。

航運族群中，慧洋-KY（2637）以3%漲幅居冠，股價最高來到60.2元，10日線未能站穩，5日線與月線有守；裕民（2606），四維航（5608）等股則以2%漲幅緊追在後，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）收漲1～2%，其中，陽明漲勢尤其強勁，股價最高來到62.7元，站穩在5日線之上；航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）也雙雙收漲1%以上。

台積電

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