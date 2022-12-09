金融股配息縮水3成？金管會沒否認 三家公股有望配息超過1元
image source：flickr 玄 史生
文／陳盈蓉
台灣今年面臨防疫險之亂、股債市崩跌、美國升息等利空衝擊，金融業僅3家銀行獲利正成長，保險業與證券期貨投信業則呈現衰退，金管會主委黃天牧坦言，金融業獲利不如去年，恐影響明年配息空間。
金融股股利明年會縮水？黃天牧：是衰退了
據14家金控揭露今年到9月底財報，攸關配息的淨值項下「其他權益」科目，虧損攀升至1.23兆元，較上季暴增41%，如果到年底虧損未能明顯縮減，明（2023）年僅剩6家金控有配息實力。
對此，立法委員賴士葆於立法院質詢引述媒體報導，提到金融股明年僅剩千億可配息，股利是否真如媒體所述縮水3成？金管會主委黃天牧則回應，金融業股息要在財務健全下才會發放，據金管會統計，累計金融三業前10月稅前獲利5,585.19億元、年減32.55%，確實今年獲利不如去年，從數據來看「是衰退了」，銀行局也強調，要有盈餘才有配息能力。
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銀行局：現金配息需考慮2大關鍵
金管會銀行局長莊琇媛會中受訪表示，金控配息來自於旗下的銀、保、證，但今年金融市場變動確實大，若採「現金配息」，就得考量金控集團的「獲利狀況」與「配息來源」兩關鍵，代表資本適足性要充足，且要有盈餘才能有配息能力。至於「股票配息」，因資本仍然留在金控集團內，基本上樂觀其成。
網友紛紛表示：「到底股價撐在這裡有什麼意義，連股利都發不出來價位還比去年高」、「公股還要準備吃台電的特別股，存股族保重」、「算利空出盡嗎？要噴了嗎？」 「配股當增資啊」、「配股就好了」、「電子股的升降利潤比金融股高，當然要投電子股，分紅又多 」、「配息和公司有關，金管會、財政部認什麼認？」
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公股股利相對穩健 這三家有望配息逾1元
雖然金融股配息恐縮水，但財政部長蘇建榮也表示，公股股利發放相對穩健，據法人以9月財報來預估，其中第一金、兆豐金、合庫金明年有機會發出超過每股1元的現金股利，且因應金管會希望以盈餘轉增資來強化資本適足率，明年各大公股金控、銀行可能也會拉高發放股票股利比重。
進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（時間：2021/12/08 - 2022/12/07）觀察分析「金融股高配息」的探索概念，可以發現網友們針對該詞討論的話題包括：「兆豐金」、「合庫金」等金控公司上榜，顯示這些銀行金控都是網友們熱搜的討論重點。
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分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2021X年12月08日至2022年12月07日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。
研究方法：
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『金融股高配息』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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