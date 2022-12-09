2023年台股展望 統一證券：11000至16000點

統一證券（2855）今（9）日舉行2023年投資展望會，由統一投顧總經理廖婉婷與統一投信統一全球新科技基金經理人郭智偉協理主講，針對2023年全球總體經濟情勢、投資策略及看好產業，進行完整的分析說明。

統一投顧總經理廖婉婷表示，隨著全球解封、國際交流增加、供應鏈困境解除等利多，美國經濟有望軟著陸並有助於支撐消費動能；同步伴隨通膨降溫，升息到頂，投資評價將得以修復。

2023年上半年，總經數據、企業獲利面臨衰退壓力，加上高利率對經濟置後的影響性發酵，出現經濟螺旋式衰退的機率攀升，投資上須謹慎應對，嚴控再次修正的風險；統一投顧預期，2023年指數低點將落在第2季，指數低點將落在11,000。隨著製造業庫存調整於2023年第2季到第3季結束，拉貨恢復正常，依據投顧獲利模型預測，第4季企業獲利YoY將重新恢復成長。

2024年1月有總統大選，將使2023年底有望迎來政策利多，預期台股2023年先蹲後跳，高點將落在第4季並有望上看16,000點，投資布局上電子、傳產皆有重點。

電子首重MSI：Metaverse虛實整合，包括APPLE導入潛望鏡、AR眼鏡、VR與MR頭盔，牽動光學族群、雷達掃描器、Mini/Micro LED族群受惠。Server PCIe5新平台問世，將帶動換機需求，及材料與零組件的革新。Inventory去庫存告終，電子景氣循環股將重新嶄露頭角。

傳產布局MVP：Materials原物料下跌受惠，強勢美元削弱大宗商品價格，加上運價滑落，製造業下游成本壓力減輕。V-Sharp谷底回升V轉股，金融族群歷經股債雙殺及防疫保單之亂，2023年獲利重啟成長；生技股2023-2025年獲利大爆發，長多趨勢再起。Policy，新能源車、缺電促使風力發電、重電業者商機無限，政策受惠族群勝出。

統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，明年的高通膨、高利率及經濟成長放緩，使大盤表現空間有限，選股成為獲得超額報酬的關鍵。在企業資本支出支撐下，明年科技股獲利有望上修，帶動股價回升。至於2023年的科技股投資，郭智偉看好最具成長潛力的三大主軸，包括雲端、綠電及無人化趨勢。

郭智偉表示，科技股的雲端服務能使企業營運更具彈性，伺服器新產品及市占率提高的成長動能，使市場預期明年雲端產業資本支出將保持穩定成長。綠能方面，全球能源轉型格局確立，未來5年全球綠能投資預計將成長三倍，包括太陽能發電及電動車等，其中，太陽能由於成本較低、技術純熟等因素，最具競爭力。無人化趨勢方面，少子化及老齡化使未來全球生產力人口逐步下滑，加上供應鏈全球化，缺工成為結構性問題，機器人產業因此受惠。未來全球機器人產業預期將保持穩定成長，缺工問題嚴重的美國，機器人滲透率預計也將加速上升。

投資人將揮別投資艱辛的虎年，期盼迎接兔年新氣象。統一證券深刻體會投資人在操作上的艱難，特別投資千萬、重金改造全新『e指發』交易App，以投資金融百貨的概念出發，雕琢淬鍊每一個使用者的需求與最在意的環節，睥睨市場的五大獨家與五大亮點，全方位全商品的滿足各種最挑剔的投資需求，期待『e指發』在兔年一同陪您展新局、再創投資獲利佳績。