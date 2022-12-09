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國泰金（2882）現增35元是安全價？ 她持有一年報酬負20％

聯合新聞網／ 財經雪倫
國泰金控。圖／國泰金控提供
國泰金控。圖／國泰金控提供

國泰金持有不到一年報酬負20％，要參與增資賭一把嗎？

雪倫投資金融股最自豪的是每買必賺，包括玉山金（2884）、永豐金（2890）、合庫金（5880）、還有前幾年買入但出脫的台新金（2887）。

唯一讓雪倫中箭下馬的只有今年年初不小心被迷住的國泰金（2882）。

今年陸續買了近14張，除息後目前持有成本50元左右，持有不到一年賠了近20％。

雪倫先前PO文分享長期觀察國泰金，最保險的價位在35元左右，年初因某些因素没有依循自己多年的判斷，買在高價，對於這樣的失手，實在很嘔！

最近國泰金因為增資新聞，再度引起投資朋友的關注。

若您是原股東可以用35元參與增資，每仟股認購新股81.61871609股，雪倫可以認購一張多。

如果您是在國泰金跌一跤的投資人，很容易會有在哪裡跌倒在哪裡爬起來的拚搏心理。

但雪倫舋得投資前還是要先想一下目的是什麼？

為了國泰金的股息？

國泰金近幾年的盈餘分配率差不多50多趴，雖然Q3累積EPS有3.83元（去年同期8.98元），但明年不可能配出太好的息。

用增資價35元計算：

假設配出 1元的息，參與現金增資，換算殖利率約2.8%

假設配出 1.5元的息，參與現金增資，換算殖利率約4.3%

如果沒有配息，當然就是0%囉

如果您看中的是國泰金未來的息收

近10年的平均殖利率是4.56%

近20年的平均殖利率是3.67%

從息收的角度來看，要選殖利率超過4.5%以上的產品蠻多的，不用單戀一支花。

為了國泰金的資本利得？

國泰金今年股價最低35.99元，2020年最低34.56元。

從資本利得來看，現金增資35元是安全價位，不大需要擔心套牢

雪倫覺得投資是長期的，如果有想要持有這檔國泰金至少5年以上，可以參加現金增資，有機會息跟資本利得兼具。

◎內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此

2882國泰金 增資 2884玉山金 永豐金 合庫金 台新金

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