台股重挫251點收14,728點 失守5日線、10日線

台股今（6）日受到美股走低、台幣貶值影響，大盤開低走低，盤面上由科技權值股主要壓盤，跌點在午後逐漸擴大，盤面上各族群皆拉回整理，惟個股表現突出。加權指數終場下跌251.86點，收14,728.88點，成交量2,441.78億元，失守5日線與10日線。

台欣投顧副總經理黃文清指出，台股這波漲幅不小，大盤過萬五之後湧現獲利回吐賣壓，短線上行情陷入震盪，建議投資人，近期可伺機減少持股，資金入袋為安。長線角度來看半導體、電動車、車用電子、綠能族群仍有成長機會，傳產金融族群也有望在年前輪動，投資人可多方聚焦。

台積電（2330）今日表現疲弱，股價自488元開盤之後越走越低，終場下跌11元，收478元，跌幅落在2%；力積電（6770），旺宏（2337）跌勢相對較重，終場雙雙收跌3%以上，聯發科（2454），鴻海（2317）也收跌2%左右，惟台達電（2308），宏達電（2498）等股跌勢相對較輕，終場收跌1%以內。

高價股中，矽力-KY（6415）午後跌停，股價來到513元，祥碩（5269）也收跌半根跌停板，股后信驊（5274），旭隼（6409），AES-KY，力旺（3529）等股則收跌1～3%不等，惟大立光（3008）股價表現突出，不過鄰近尾盤漲勢收斂，終場以平盤作收。

ABF載板三雄欣興（3037），景碩（3189），南電（8046）午後跌勢擴大，景碩表現尤其疲軟，終場收跌2%以上，欣興與南電則下跌1%以內作收。而半導體族群中，創意（3443）受惠營收成績亮眼，股價表現突出，今日盤中創下歷史新高，最高價達791元，終場收漲近2%。