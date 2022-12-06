快訊

藍武士雖敗猶榮：日本足球的世界盃熱血驚艷一頁

這次有精品款！11款LINE期間限定免費貼圖來了 打包爽用到2023年暑假

獨／深夜棒球場辦公室酒聚 桃體育局科長心肌梗塞猝逝

台股重挫251點收14,728點 失守5日線、10日線

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股今（6）日受到美股走低、台幣貶值影響，大盤開低走低，盤面上由科技權值股主要壓盤，跌點在午後逐漸擴大，盤面上各族群皆拉回整理，惟個股表現突出。加權指數終場下跌251.86點，收14,728.88點，成交量2,441.78億元，失守5日線與10日線。

台欣投顧副總經理黃文清指出，台股這波漲幅不小，大盤過萬五之後湧現獲利回吐賣壓，短線上行情陷入震盪，建議投資人，近期可伺機減少持股，資金入袋為安。長線角度來看半導體、電動車、車用電子、綠能族群仍有成長機會，傳產金融族群也有望在年前輪動，投資人可多方聚焦。

台積電（2330）今日表現疲弱，股價自488元開盤之後越走越低，終場下跌11元，收478元，跌幅落在2%；力積電（6770），旺宏（2337）跌勢相對較重，終場雙雙收跌3%以上，聯發科（2454），鴻海（2317）也收跌2%左右，惟台達電（2308），宏達電（2498）等股跌勢相對較輕，終場收跌1%以內。

高價股中，矽力-KY（6415）午後跌停，股價來到513元，祥碩（5269）也收跌半根跌停板，股后信驊（5274），旭隼（6409），AES-KY，力旺（3529）等股則收跌1～3%不等，惟大立光（3008）股價表現突出，不過鄰近尾盤漲勢收斂，終場以平盤作收。

ABF載板三雄欣興（3037），景碩（3189），南電（8046）午後跌勢擴大，景碩表現尤其疲軟，終場收跌2%以上，欣興與南電則下跌1%以內作收。而半導體族群中，創意（3443）受惠營收成績亮眼，股價表現突出，今日盤中創下歷史新高，最高價達791元，終場收漲近2%。

台股 台積電

延伸閱讀

台股開盤下跌25點 台積電開盤下挫1元

全球新興股市 迎來資金淨流入

七檔台股基金績效靚

熱錢大爆發 上月匯入92億美元

相關新聞

台股重挫251點收14,728點 失守5日線、10日線

台股今（6）日受到美股走低、台幣貶值影響，大盤開低走低，盤面上由科技權值股主要壓盤，跌點在午後逐漸擴大，盤面上各族群皆拉...

台股盤中失守5日線 科技股成壓盤重心

台股今（6）日拉回盤整，加權指數開低走低，盤中最低點落在14,844.94點，失守5日線，但10日線仍然有守。盤面上由科...

國泰金史上最大現增案股民能參加？先搞清楚這幾件事

國泰金控（2882）現金增資15億股，是成立以來最大金額的籌資案，發行價格每股35元，公開申購時間預計約落在12月中旬，...

中國大陸解封潛在受益者！瑞銀：台股2023年目標價位16,700點

瑞銀證券發布報告指出，台股2023年可望受惠於周期性復甦，基於12.5倍預估本益比及台積電（2330）的預估市值，加權指...

傳英特爾CEO基辛格來台見供應鏈 PC股淡定

外傳英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）本周將來台，將與PC、伺服器等供應鏈廠商見面交流，消息傳出，被點名將...

台股行情季節性效應可期 第一金投信：年底進場時機佳

12月以來，台股進入萬五點關卡攻防戰，第一金投信指出，2012年以來各月股價表現顯示，歷年年底至隔年2月農曆年後，通常是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。