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中國大陸解封潛在受益者！瑞銀：台股2023年目標價位16,700點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

瑞銀證券發布報告指出，台股2023年可望受惠於周期性復甦，基於12.5倍預估本益比及台積電（2330）的預估市值，加權指數上看16,700點。

報告指出，台股2023年有三大正面投資主題。一、中國大陸重新開放的潛在受益者。瑞銀經濟學家預估，在中國大陸市場放鬆疫情政策後，消費將更強勁，整體國內生產毛額（GDP）也將持續成長。

二、全球市場能源轉型資本投資的結構性成長，加上台灣新能源政策帶來額外的上行空間。三、產能多元化和供應鏈在地化持續進行，以降低生產中斷和地緣政治緊張局勢的風險。瑞銀對材料產業保持謹慎立場。

瑞銀給予台股明年12.5倍的本益比，加上推估台積電市值，預估2023年台股加權指數的目標價位為16,700點。最看好台積電、聯發科（2454）及大立光（3008）受惠於周期性復甦；中租-KY（5871）受惠於中國大陸重新開放；台達電（2308）及及信邦（3023）受惠於結構性能源轉型趨勢；矽力-KY（6415）及聚陽（1477）則得益於在地化和供應鏈重組。

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