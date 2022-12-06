國泰金史上最大現增案股民能參加？先搞清楚這幾件事

國泰金控（2882）現金增資15億股，是成立以來最大金額的籌資案，發行價格每股35元，公開申購時間預計約落在12月中旬，由於現增價格居於相對低檔區，吸引投資人參與抽籤的興趣，股海老牛強調，國泰金股價還在10年線之下，是長線投資的布局時點，至於現增，當然要把握「原股東認購+抽籤」的原則，包括後續規畫要辦現增的永豐金（2890）、兆豐金（2886）等，也是同樣的模式來操作。

國泰金啟動現增，預計發行新股1,50萬張，每股發行價格35元，員工認股15萬張，另外，原股東認購比率為現金增資發行普通股股數80%，合計120萬張，由原股東按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購。每仟股認購新股81.61871609股，實際認股率以認股基準日股東名簿所載之股數為準。

另外，提撥發行股份10%計15萬張以公開申購配售方式對外公開承銷；增資資金用途為強化本公司及子公司資本與財務結構、充實營運資金、償還借款及/或支應集團長期策略發展所需資金等一項或多項用途。

國泰金公告表示，現金增資認股基準日為12月11日；最後過戶日為12月6日，停止過戶起始日期為12月7~11日；原股東及員工股款繳納期間為12月14~22日，特定人認股繳款期間為12月23~26日；國泰金股價在現增價格出爐後，由42元上漲，一度達44.5元，12月5日則收在42.85元，下跌1.15元，跌幅2.61%。

由於現增價與市價存有價差，且現增價位於相對低檔價位，吸引投資人參與國泰金現增的興趣，目前除了原股東可參與認股外，因已超過最後過戶日前的買進時間，只能參加公開申購抽籤，來賭看看是不是「天選之人」。

股海老牛表示，參與現增要知道的事情包括現增價格、原股東認購比率、抽籤、現增後股本增加、及明年是否配發股利等，以國泰金現增來說，原股東每張可認購約81股；另外，值得留意的是，現增後因為股本增加，是否對獲利造成稀釋，還有明年能發多少的股利。

股海老牛認為，雖然國泰金因現增造成股本增加11%，但以每年賺錢的公司來看，長期投資沒有問題，至於股利部分，目前包括勞保基金、勞退基金合計持有國泰金60萬張，如果明年不配股，恐怕政府也會跳腳，因此，國泰金明年的股利是在於要發多少的問題。

股海老牛說，先前在10月中左右金融股大跌時曾統計，股價跌落10年線的有六家，包括國泰金、富邦金（2881）、中信金（2891）、新光金（2888）、台新金（2887）、玉山金（2884）等，目前還未回到10年線的有兩家，分別是國泰金及新光金。

股海老牛強調，早在金控股跌至10年線以下時就買進國泰金及富邦金，因為股價在10年線以下，是一個長期投資的買進點，國泰金現在位於相對低點，且是每年賺錢的公司，除了參與現增抽籤，也可以在市場上買進，長期投資。

股東老牛提醒，參加現增，當然就是謹記「原股東認股+抽籤」，手上沒有現股者就只能「抽籤」賭運氣，金融股除了先前的國票金（2889）之外，國泰金、永豐金、兆豐金都可以用同樣的模式操作。