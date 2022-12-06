台股盤中失守5日線 科技股成壓盤重心

台股今（6）日拉回盤整，加權指數開低走低，盤中最低點落在14,844.94點，失守5日線，但10日線仍然有守。盤面上由科技族群成為主要壓盤重心，各族群僅有個股表現較突出。

國票投顧指出，台股昨日以一根帶上影線紅K作收，可以看到雖然買盤有攻高的企圖，但無奈賣壓明顯沉重，導致二度挑戰15,100點失敗。不過，考量到台股仍持穩於五日線之上，偏多格局並未改變，預期台股只是短線進入整理，後續若拉回短均應有撐，選股方面可瞄準低基期且具基本面個股，若台股再度向上發動攻勢，可望獲得補漲契機。

台積電（2330）今日盤中下跌3元左右，股價在485～489元區間整理，跌幅落在0.7%左右；力積電（6770）、旺宏（2337）跌勢相對較重，尤其力積電盤中下跌3%左右，半年線得而復失；聯發科（2454）、鴻海（2317）盤中則下跌1%以上，惟宏達電（2498）持續在平盤之上小漲表態。

高價股中，大立光（3008）今日表現續強，股價最高攻上2,320元，距離近月高點仍有30元的距離，盤中漲幅落在1%以內；力旺（3529）、譜瑞-KY（4966）則持續在平盤線附近來回表現；股后信驊（5274）、祥碩（5269）、旭隼（6409）等股則下跌3～4%不等。

ABF載板三雄呈現兩樣情，南電（8046）盤中在平盤線之上表現，漲幅在1%以內，股價最高攻上313.5元；欣興（3037）、景碩（3189）則雙雙下跌，盤中跌幅均落在1%以內，不過欣興持續挑戰攻回平盤線之上，股價在166元附近來回表現。

航運族群中，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）今日表現相對不錯，華航盤中上漲1.5%左右，股價最高來到近月高點19.75元，穩定站在季線之上；長榮航則持續在平盤線28.4元附近起伏。