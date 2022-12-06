傳英特爾CEO基辛格來台見供應鏈 PC股淡定
外傳英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）本周將來台，將與PC、伺服器等供應鏈廠商見面交流，消息傳出，被點名將是基辛格會面的台廠相關供應鏈今（6）日股價表現淡定，華碩（2357）、宏碁（2353）、廣達（2382）、和碩（4938）、技嘉（2376）、微星（2377）等盤中跌幅逾1~3%，仁寶（2324）、和碩跌幅相對較小，不到1%。
外傳基辛格本周在前往南韓與三星電子（Samsung Electronics）會長李在鎔會面前將先到台灣，與台廠相關供應鏈廠商見面，主要是PC、伺服器等供應鏈大廠，英特爾證實基辛格將有台灣行程。
據指出，基辛格將與合作多年的供應鏈廠商會面，包括華碩、宏碁、技嘉、微星、廣達、和碩、仁寶等；基辛格傳出將來台的消息，但相關被點名的廠商今日股價隨著台股走弱，表現平淡；股價跌幅多超過1~3%，其中仁寶跌幅相對較小，早盤以21.7元開出，盤中跌幅0.68%，和碩盤中跌幅0.94%，但技嘉跌幅相對重，超過3%。
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