市場不確定性猶存 2023年偏好債券資產與多重資產策略

資本市場在2022年受到全球政經環境的影響，出現股債雙跌的罕見情形，展望2023年，中國信託投信投資長楊定國表示，從政經環境來看，地緣政治風險將會大於經濟風險，債券市場殖利率進入甜蜜點，相對看好債券的表現，應布局多重資產型基金及債券ETF，有望在不確定性高的環境當中，成為資金的避風港。

楊定國表示，整體環境，市場將持續關注五大議題，美國聯準會（Fed）政策、庫存調整與經濟放緩程度、流動性風險增加所造成的黑天鵝事件、烏俄戰爭引起的能源市場供給面不確定性，以及中美科技戰等，政經環境當中，相對比較有邏輯的變化就是經濟數據及Fed的政策方向，惟地緣政治較難掌握，也是成為明年投資市場的關鍵。

聯準會2022年利用激進的手段抑制通膨，通膨目標2%維持不變，2023年可能會靜待2022年升息所帶來的影響，作進一步決策。楊定國表示，今年鷹派的升息方式，是為了要讓需求面降溫，進而下降核心通膨數據，估計明年通膨有望回到合理區間，聯準會也會逐漸轉「鴿」，但高利率環境將維持一段時間。

楊定國說，2023年第1季經濟應走向趨緩，關注供需情況，需求面可關注通膨、就業市場數據、中國大陸需求變化，而供給面則關注油價，地緣政治仍影響其走勢，主要能源輸出國在供給上受到限制下，對經濟環境帶來很大的變數，尤其是對能源進口大國的影響會特別顯著。

相較於經濟環境，楊定國認為，2023年地緣政治風險大，像是：烏俄戰爭是否更激烈或者雙方談和落幕，以及中美科技戰雙方下一步動作究竟是什麼，兩大變數相當大，任何消息都會左右2023年第1季的投資環境，加深投資人的操作難度。

中信投信資產配置團隊就當前至2023年第1季的政經環境做出建議，隨著利率政策方向明確、升息周期進入末段路，投資人可開始加碼債券部位，而股票市場因下檔風險大且市場不確定性猶存之下，宜靈活操作，建議持有部位應少於債券持有比例。

中國信託投信的債券ETF相當豐富，受益人數也位在前段班，包括：中信美國公債0-1（00864B）、中信高評級公司債（00772B）及中信優先金融債（00773B）。楊定國指出，債券資產選擇應考量債券息收與政策利率間的利差，目前美10年期公債殖利率與政策利率約略相當，因此，債券市場仍偏好存續期間短的公債，未來若升息放緩或債券利差擴大，殖利率相對高的投資等級的長天期公司債則可分批布局，短期可賺息收，長期則有望賺價差。

楊定國說，資金配置上盡量採取多元的資產配置，以降低資金的波動，像是股債搭配的多重資產型基金，可達抗震效果，其中中國信託科技趨勢多重資產基金透過經理人的精準操作之下，在今年科技股下殺的情況下，績效相對穩健，未來期望在股市震盪環境下靈活操作加上債券配置，為投資人在不確定的年代下創造穩健的績效。

展望個別地區的經濟展望，楊定國說，中信投信資產配置團隊研究報告指出，歐美兩地區，相對看好美國經濟環境，新興國家則看好越南的經濟實力，雖然目前越南央行升息維護匯率，緊縮國內市場資金，但市場已反應相關負面事件預期，目前越股估值已低，加上長期成長趨勢未變，外資直接投資動能未減緩，意味供應鏈轉移浪潮仍持續，長期經濟成長潛力仍具期待空間。