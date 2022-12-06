台股開盤下跌25點 台積電開盤下挫1元

台股今(6)日開盤下跌25.45點，開盤指數14,955.29點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價488元。

群益投顧說，盤中突破萬五又見壓回，收盤小幅跌破3日線，短多有降溫跡象。權值股持續震盪調整，但新台幣維持升勢，資金面仍有利多方。操作.以短多熱門題材股為主，參考短期均線變化，技術面操作因應。

周一(5日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌482.78點、跌幅1.4%，那斯達克指數下跌1.93%，標準500指數下跌1.79%，費半指數下跌1.2%。

第一金投顧表示，美國11月ISM服務業PMI高於市場預期且意外走強，經濟數據過熱代表聯準會可能將持續收緊貨幣政策，導致股債價格下跌。具有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos再度撰文表示，聯準會官員已明確指出下周FOMC會議將升息2碼，但過高的薪資上漲壓力將讓明年2月會議存在持續升息2碼的可能性，並導致明年全年升息幅度高於預期。

三大法人周一集中市場合計買超11.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超7.8億元，投信買超23.9億元，自營商(自行買賣)賣超6億元，自營商(避險)賣超14億元。

統一期貨說，外資周一期貨淨多單3,606口，十大特定法人買進160口。週選支撐與壓力區落在14,700至15,200點，P/C Ratio升至1，整體籌碼中性看待。