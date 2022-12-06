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全球新興股市 迎來資金淨流入

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

聯準會主席暗示12月會放緩升息步伐，而持續釋出的經濟數據正負交錯，也使股市過去一周內走勢震盪。根據美銀引述EPFR統計顯示，過去一周全球新興股市迎來資金淨流入，其餘地區股市普遍呈資金淨流出，資金流向分歧。

回顧近期股市，安聯投信表示，過去一周前半市場觀望美國聯準會主席談話，而後其偏鴿的論調加上降溫的通膨相關數據使得市場得到激勵，但隨後發布強勁的就業數據報告又引發聯準會恐會轉為鷹派的擔憂、加上好壞參半的經濟數據干擾，使股市過去一周仍有波動，不過美股四大指數終場仍多收紅。

安聯投信表示，包括聯準會在內等央行今年以來的貨幣緊縮政策提高了明年經濟衰退隱憂、市場波動延續；觀察近來數月通膨壓力擴及服務業的狀況，導致核心通膨恐變得較為廣泛及僵固，或會使本波升息循環時程走得較預期為久，恐進一步壓抑企業獲利及評價。

安聯投信表示，考量貨幣政策效果大多有滯後特性，隨著各國央行的升息循環進入下半場，預期市場的焦點將由升息轉向經濟衰退的議題，如此將有助於引導利率的走低。

安聯投資表示，由於全球經濟續呈放緩趨勢，能源通膨及企業獲利下修變數仍存、未來波動恐延續，在股市的投資上宜留意品質及防禦特性，聚焦高品質及需求彈性較小之防禦類股及低波動部位，降低投資組合波動風險。在區域市場的面向，目前美國經濟從數據來看相較其他市場更具韌性，另外日股亦將持續受惠日圓貶值效應，布局全球股市為可相對看好。

台股部分，安聯投信台股團隊表示，近期在美國聯準會主席釋出偏鴿言論激勵下、市場氛圍轉佳，投資人對利多消息擴大解讀、同時對利空消息較為忽略的心態，有利市場維持震盪盤堅格局，盤面上類股輪動快速，短線上偏多格局不變。

在台股投資的方向上，安聯投信台股團隊表示，建議可以長線保護短線的策略，聚焦具長期競爭力較強、有一定護城河，但短線上受到庫存調整及總體經濟大環境利空造成股價出現大幅乖離的企業標的，採取逢低加碼的動作。

在主題方面，安聯投信台股團隊表示，考量持續面臨景氣放緩挑戰、需求端不確定性仍存的大環境，目前台股產業能見度能看到明年仍具有成長性者仍相對少，故選股主軸仍宜聚焦市占率增加、滲透率提升及規格提升帶來ASP/毛利增加的企業、或是具殖利率題材者。

美國聯準會 台股

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