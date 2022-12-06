主要債市 上周資金呈現淨流出

最新通膨指標降溫、聯準會主席釋出偏鴿訊息，但美國最新就業數據仍牽動市場對貨幣政策放緩幅度的預期，債市資金流出幅度不一。根據美銀引述EPFR統計顯示，上周三大債市資金呈淨流出，其中又以投資級債流出幅度較明顯，非投資級債與新興市場債則較為和緩。

安聯投信表示，美國第三季經濟表現好壞參半，包括GDP增幅高於初值、10月份核心個人消費支出價格指數(PCE)升幅來到今年次低，加上聯準會主席偏向鴿派的談話，皆使市場認為升息步調有望放緩，不過利率頂端則可能高於9月時預期。

安聯投信表示，聯準會鴿派論調加上通膨放緩，使美國10年期公債殖利率單周回落19個基點收於3.53%，並使信用債利差普遍下滑。觀察全球主要債券指數，過去一周前半觀望聯準會主席鮑爾論調氣氛系、債市情緒較為保守，但隨後在偏鴿言論的激勵下，下半周有所回溫，包括全球政府債券、全球投資級債、非投資級債及歐美等市場的非投資級債等指數單周皆收紅。

安聯投信表示，進入升息循環末端，加上前景仍有不確定性，聯準會可能會放慢升息的速度來尋找終點，故可能會有轉鴿的跡象；但因其會關注的因素不單只有通膨，也包括了貨幣政策的緊縮程度、遞延效果對於經濟與市場發展的影響，故利率終點仍有不確定性，但應會比市場早前預期的更高。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，由於終端利率上升，預期美國利率將有更長時間保持在較高水平，如此將會影響經濟成長，但也為一必要之惡。而在經濟放緩的前提、以及今日債券利率普遍來到相對高的水位之下，債市的投資機會已逐步浮現、投資吸引力也明顯增加。

許家豪指出，雖聯準會未來仍有升息空間，但其實相對有限、且已大幅度的被反映及消化於債市的價格中。從市場氣氛來看，可以發現較早幾個月時市場多在討論聯準會還要升多少，現在已轉為討論何時要停止升息或放緩步調，風向已有不同。

在債市投資上，許家豪表示，雖現在處於升息末段，但仍不是已經開始停止升息或降息，故仍應留意利率風險；加上現在短端利率不比長端利率差，短中天期的債券不但可降低利率波動風險，也有望提供較佳收益，故可聚焦於存續期較短的非投資級債與公債，追求收益的同時也致力降低波動、增加投資組合的防禦性。