證交所宅在家學習網 瀏覽人數逾30萬大關

臺灣證券交易所「瘋存股想入市宅在家學習網」12月推出臺灣創新板特色，還有慎防金融詐騙注意事項說明，更有有價證券借貸業務、證券業務借貸款項等交易說明，內容豐富而多元；累計去年8月30日推出專網以來，瀏覽人數已逾30萬大關。

證交所為落實金管會主委黃天牧強化對年輕人投資教育重點宣導，去年8月30日推出「瘋存股想入市宅在家學習網」至今，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識，受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛。

趕上近日世足賽的潮流，證交所在臉書粉專貼文介紹宅在家學習網最新一期內容，提供如足球盛事般的精彩內容。哈燒股識「圖書館」單元，新增臺灣創新板特色說明。創新板上市公司所屬產業多為發展階段，具有資本額較小、設立時間較短等特性，且可能尚未獲利，營運風險相對較高，惟未來潛在成長動能可能也較大，因此符合一定財力或專業能力的投資人始得參與交易。故投資人應審慎評估自身的財務能力、經濟狀況與風險承擔能力，並瞭解其有價證券可能具有流動性風險。

「地雷區」單元，本期新推出金融詐騙三思而行停看查，及掌握天龍八「不」避開金融詐騙。證交所提醒投資大眾，近期投資詐騙手法多元，投資人應三思而行停看查，審慎判斷投資訊息真實性，才能有效保護自己的權益和財產，若發現有冒名或自身遭受詐騙，可檢具相關具體事證，致電警政署165反詐騙專線，向司法檢調機關提出檢舉，金管會也設置「受理民眾檢舉與陳情」專區，受理民眾檢舉與陳情後，轉請檢調單位查辦。

「交易制度」新增有價證券借貸業務，及證券業務借貸款項說明。「有價證券借貸業務」依證交法第60 條第2 項規定授權主管機關訂定「證券商辦理有價證券借貸管理辦法」，開放證券商經核准得自辦證券借貸或代理證券金融公司之證券借貸業務，以擴大業務範圍，並滿足投資人多樣化之交易需求。而「證券業務借貸款項」，則是指證券商與客戶約定，因應客戶購買有價證券或其他商品之需，所從事之資金融通業務。

證交所為落實金管會主委黃天牧強化對年輕人投資教育重點宣導，去年8月30日推出「瘋存股想入市宅在家學習網」至今，用輕鬆有趣的方式，將證券交易常識、風險控管及投資人教育宣導活動等，結合影音專區、趣味漫畫和投資Q&A等實用單元，將難懂的觀念，以深入淺出、循序漸進的方式，介紹證券知識及強化風險意識，受一般年輕族群及初入股市的投資大眾喜愛，瀏覽人數已逾30萬大關。