元大證券主辦2022美日聯合線上論壇

元大證券12月6日至12月9日舉辦2022美日聯合線上論壇，為期四天的線上論壇活動，特別邀請那斯達克交易所、日本證券交易所共襄盛舉，分享美國及日本兩大資本市場的最新脈動。另邀請美國知名投研公司Evercore ISI針對全球投資趨勢及具前瞻性之產業進行專題演講，元大投顧首席分析師顏承暉博士也將深入剖析全球金融市場方向；在科技產業議題上，也特別邀請知識力科技執行長曲建仲博士，以深入淺出的方式讓投資人更了解未來的新科技趨勢。

這次受邀參與的美系企業6家，日系企業9家，共15家知名美日上市公司。美系企業包括美國第三大運動鞋類品牌Skechers (SKX.US)、道瓊工業平均指數成分股之一的3M公司(MMM.US)、全球知名家用清潔用品高露潔(CL.UN)等；日系企業中，涵蓋知名遊戲公司任天堂(7974.JP)、日本規模最大的綜合電機製造商HITACHI(6501.JP)、榮獲《2022全球最佳航空公司》第四名的全日空ANA(9202.JP)、經營東京迪士尼度假區的東方樂園公司Oriental Land(4661.JP)等重量級企業。此外，這次論壇日語場次皆配有專業口譯員，現場即時口譯中文，期盼藉由本次論壇的互動與交流，透析美日兩大市場龍頭企業的產業脈動。

元大證券致力成為客戶最忠實的長期夥伴，不僅具備完整的市場交易平台，為客戶提供優質完善的專業服務，也始終秉持金融服務不間斷的精神，為客戶提供最即時的產業趨勢資訊。在2022年末之際，元大證券期望藉由本次論壇為投資人提供最新的投資趨勢觀點，實現「在地生活，全球理財」願景。