台股收漲10.06點 三大法人買超11.94億元

台股今（5）日盤中再戰萬五，終場收在14,980.74點，僅小漲10.06點，成交量2,406.81億元；三大法人買超11.94億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超7.83億元，投信買超24.16億元，自營商賣超（合計）20.05億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.01億元，自營商（避險）賣超14.04億元。

台股早盤以14,972.17點開出，一度拉升至15,088.06點，盤面上包括台積電（2330）供應鏈、特用化學、生技股等都表現強勢，但台積電盤中雖一度翻紅至497.5元，但終場仍是下跌收在489元，下跌3.5元，跌幅0.71%，萬五再度得而復失，終場收14,980.74點。