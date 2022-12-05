快訊

曾如廁昏迷40分鐘急送醫 70歲資深歌仔戲女星驚傳病危

成民進黨敗選戰犯？黃承國捲黑道風波發聲 盼黨中央成立調查小組

北捷文湖線又出包 六張犁往南港展覽館站出現異常延誤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股收漲10.06點 三大法人買超11.94億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。記者侯永全／攝影
台股示意圖。記者侯永全／攝影

台股今（5）日盤中再戰萬五，終場收在14,980.74點，僅小漲10.06點，成交量2,406.81億元；三大法人買超11.94億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超7.83億元，投信買超24.16億元，自營商賣超（合計）20.05億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.01億元，自營商（避險）賣超14.04億元。

台股早盤以14,972.17點開出，一度拉升至15,088.06點，盤面上包括台積電（2330）供應鏈、特用化學、生技股等都表現強勢，但台積電盤中雖一度翻紅至497.5元，但終場仍是下跌收在489元，下跌3.5元，跌幅0.71%，萬五再度得而復失，終場收14,980.74點。

台積電 台股

延伸閱讀

12月台股期指漲51點

台積電股東人數大減 散戶賣股原因有兩點

台股穩穩站上萬五 半導體領漲大盤

台股攻萬五 台幣早盤升破30.5元大關

相關新聞

台股收漲10.06點 三大法人買超11.94億元

台股今（5）日盤中再戰萬五，終場收在14,980.74點，僅小漲10.06點，成交量2,406.81億元；三大法人買超1...

泰山放大絕！棄「最強金雞母」全家持股誰接？市場點名可能是它

泰山經營權之爭愈演愈烈，由於外界解讀市場派龍邦集團看上泰山是因為泰山長期持有全家超過20%持股，每年獲利非常穩定，因此泰...

萬五得而復失 台股漲10點收14,980點

台股今（5）日開高走低，盤中最高點達15,088.06點，10點半之後出現漲勢收斂，盤面上由科技族群主要領漲，航運、生技...

證交所宅在家學習網 12月介紹臺灣創新板

證交所建置最適合股市新手，由淺入深學習正確證券知識的「瘋存股想入市 宅在家學習網」專網，每月定期更新網站內容，讓投資人能...

大盤重返萬五 法人：雙「作」行情啟動來領紅包

大盤指數今（5）日再度站上萬五點關卡，雖然台積電（2330）及鴻海（2317）僅持穩表現，但ABF載板、生技族群強勢帶動...

「鴿」聲四起 新興亞股上周續強

美國聯準會（Fed）放鴿，激勵全球股市走漲，新興亞股上周持續走強勁，僅菲律賓、印尼及南韓小跌外，越南、台灣及泰國增幅居新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。