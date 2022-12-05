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泰山祭焦土戰轉讓全家股份、龍邦股價卻漲停 法人：有處分利益

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

泰山（1218）經營權保衛戰再起，面對大股東龍邦（2514）的步步進逼，上周五祭出焦土戰，公告將處分手中持有的全家股權逾86%，今（5）日兩家公司股價不同調，泰山重挫逾9%，龍邦卻是開高後直衝上漲停鎖死，綜合法人看法認為，即使泰山賣了全家，錢還是留在泰山跑不掉，龍邦仍有處分利益。

泰山持有5萬多張全家股票，上周五公告擬處分不超過4.35萬張全家股票，僅留下餘6,636張，等於轉讓86.76%股票；泰山在公告中表示，處分全家股票目的，是活絡長期股權投資價值、提升股東權益及改善財務結構。

根據泰山擬處分的全家股票，估算交易金額將超過82億元，但是泰山今日早盤卻是開高走低，股價由紅翻黑，早盤以46.55元開出，一度拉升至46.9元，之後急往下殺，一度下滑至41.7元，逼近跌停41.55元，盤中跌幅逾9.4%。

龍邦今年來持續加碼泰山，持股已超過4成，達42.16%，今日股價開高走高飆上漲停，以18.65元開出後直衝上漲停18.7元鎖死，股價表現強勢。

泰山未來不再是全家（5903）的大股東，龍邦後續是否還要繼續搶泰山的經營權，引來市場關注；但今日兩家公司一跌一漲，法人則是坦言，泰山出售全家股票，錢還是留在泰山，並沒有不見。

證券分析師張陳浩表示，泰山賣股有處分利益，龍邦持股泰山逾4成股權，也可以認列到這筆利益。

泰山 全家

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