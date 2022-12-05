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升息現緩步跡象 市場搶進美債、投資級債ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大投信三大熱門債券ETF投資熱度增 建立每月配息收益資產
元大投信三大熱門債券ETF投資熱度增 建立每月配息收益資產

11月剛公布的聯準會會議記錄顯示，多數聯準會官員表態支持放慢升息步伐，並開始重新評估緊縮政策對經濟成長及金融市場的影響，債市在承受罕見的快速升息壓力後，殖利率來到近14年高點，吸引投資人開始積極搶進債券ETF，其中持有人數最多的元大美債20年(00679B)，今年以來持有人數成長近四倍來到近4萬人；截至11月28日追蹤指數殖利率，分別達5.0%與5.7%的元大AAA至A公司債(00751B)、元大投資級公司債(00720B)，也都有顯著買盤進駐，布局債市誘人殖利率的投資機會。

債市殖利率來到多年難得一見相對高點，加上未來全球景氣前景存有一定變數，針對尋求固定收益的投資人，元大投信說，此刻可優先考量債券ETF，包括投資美國公債的元大美債20年(00679B)，以及標的均為投資等級公司債的元大AAA至A公司債(00751B)、元大投資級公司債(00720B)，因為債券最大的特色就是只要不違約，都會每期固定支付債息，投資人只要投資時選擇優質標的，就能穩定取得現金流，加上今年以來債券價格已大幅修正，除高息優勢外未來還有相當大的價格成長空間，現階段「存股也要存債」是建立收益資產的最佳策略。

元大投信表示，美國公債是美國政府所發行，被視為是無風險資產，投資時僅需考慮利率風險，目前美國十年期公債殖利率約在3.5%，也普遍被市場視為無風險利率；至於投資等級公司債顧名思義，是由體質良好的大型企業所發行的債券，長期平均違約率接近零，價格走勢與美國公債高度相關，以歷史經驗來看只有在發生重大系統性風險時，才會出現明顯偏離，而殖利率則相對美國公債為高，提供更好的收益性。

元大AAA至A公司債ETF研究團隊說，目前債券殖利率來到誘人水準，但面對景氣變數，並非所有債券在收益與風險間均能取得平衡，統計過去四次全球景氣放緩階段，財務體質佳、具高度營運競爭力的國際大型龍頭企業發行的投資級債，不僅提供不錯的收益水準，也能在快速升息後所引發的經濟衰退環境中，成為資金避風港，推升價格走揚；而垃圾債（非投資等級債）發行企業債信評等較差，且營運受到景氣影響大，承擔的投資風險較高多出現價格下跌情形。

隨升息逐步進入下半場，長天期美債殖利率都達到近4%水準，投資等級公司債指數殖利率則甚至有5%至6%水準(以00720B追蹤之彭博美國 20+年期 BBB公司債流動性指數)，對於想追求息收的投資人，可以把握機會將債券ETF納入投資組合。例如，元大AAA至A公司債(00751B)聚焦高信用評級投資等級公司債，截至11月28日目前主要持債包括跨國電商亞馬遜(Amazon)、美國最大上市石油公司埃克森美孚(Exxon Mobil)、金融巨擘摩根士丹利(Morgan Stanley)等，皆為全球知名企業，且總持債檔數近300檔，各檔權重多在1%以下，相較持有單一公司債有更好的風險分散性。

元大AAA至A公司債(00751B)最近一次季配將於12月16日除息，截至11月28日追蹤指數殖利率達5.0%，想參與配息的投資人，最晚在12月15日前買進並持有皆可領息。其他兩檔熱門債券ETF季配除息月份分別為元大美債20年(00679B) 2、5、8、11月、元大投資級公司債(00720B) 1、4、7、10月，三檔ETF搭配可組成每月配息組合。

元大投信提醒，投資人參加ETF配息時，應留意配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值的變動。

美國公債 元大投信

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