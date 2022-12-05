外資回頭了 黃天牧：盼中長期外資留在台股

對於金管會開放外資可拿台股，到境外質押借外幣的措施，金管會主委黃天牧今（5）日表示，這並非救市措施，而是希望給予外資多元交易機制，盼外資對台股有中長期承諾，預計12月底相關系統將建置完成就可上路。金管會證期局長張振山也透露，11月至今外資買超1800多億元，11月目前為止是淨匯入。

黃天牧今赴立法院財政委員會備詢，會前受訪指出，此措施過去新聞標題說是「救市」，但其實並非救市措施，目前外資持有台股市值近四成，有資金需求時，可有此機制去處理，不用透過賣台股，是讓外資對台股有更中長期承諾。他也說，台灣資本市場上有一些中長期外資退休基金，其本上是看好台灣上市櫃公司，這些都是屬於中長期投資。

至於台股對外資有哪些吸引力？他認為，台股殖利率高，大約5.3％，但今年美國大幅升息後、有些競爭；另外，台股今年以來表現不錯，上市櫃公司第三季獲利3.81兆元、年增14.7％，前三季營收35.15兆元，年增9.43％；最後是台灣一直推動公司治理，包括ESG等，外資不止看獲利，還要看公司治理，例如董事會成員、ESG做得好不好等。

張振山說明，外資可拿台股到境外質押借外幣措施，相關配套約12月底前系統建置完畢，主要是交易所與連線之間控管，並不是太複雜，此制度是希望市場機制要有多元功能，是否減少台股賣超並非重點，但當然邊際效益多少會有，但提供外資多元方向操作空間和資金調度效率，使資本市場更長期發展。他也透露，11月至今外資買超了1800多億元，11月目前淨匯入，目前錢是往台灣這邊跑。

另外，對於禁空令是否退場？黃天牧則說，現在整體股市要看美國升息幅度，以及整體國際上其他情勢，包括美國通膨數據等，應該還會再觀察一段時間。