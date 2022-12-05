新興市場長期經濟展望正向 法人短期關注大陸經濟情勢

富蘭克林證券投顧表示，今年來嚴重影響中國大陸經濟的兩大拖累因素，疲弱的房地產市場活動與動態清零防疫政策，在近期都見到來自官方強力的政策支持。地產政策部分，監管機關陸續透過推動「貸款融資、債券融資、股權融資」等供給側政策計畫，給予地產開發商資金面支持大幅緩解流動性危機，有助緩解地產業對於經濟的拖累，後續更要關注的是低迷的購屋信心能否恢復，留意官方是否宣布更多需求端支持措施。

大陸11月官方製造業PMI由49.2進一步下滑至48.0、非製造業指數由48.7下滑至46.7，皆為連兩個月處於擴張點之下且來到七個月以來新低水準、不如預期，財新11月製造業PMI則由49.2回升至49.4、優於預期。大陸單日新增本土確診案例攀升且多個城市爆發針對防疫限制的抗議活動，一度衝擊市場信心，惟各地政府仍有鬆綁防疫限制的動作，且國家衛健委新聞發布會呼籲老年人積極接種疫苗，且封控管理要快封快解、應解盡解，減少疫情帶來的不便；國務院副總理孫春蘭表示，新冠病毒致病性減弱等因素決定了疫情防控面臨新形勢新任務，同時未提及動態清零字句，皆強化投資人對於經濟逐步重啟前景的樂觀預期，鼓舞中港股市連袂走揚，兩地股市均由消費類股領漲。

富蘭克林證券投顧說，防疫政策部分，在優化疫情防控的20條措施推出後，大陸疫情持續呈現升溫趨勢，甚至引發針對防疫措施的示威抗議活動，雖然經濟重啟的時間表仍高度不確定，但官方近期採取的緩慢行動明確指向防疫措施將逐步鬆綁，尤其衛健委官員呼籲加強老年人疫苗接種，以及國務院副總理孫春蘭關於新冠病毒致病性減弱的談話被視為欲降低民眾對疫情恐懼的宣示，皆為邁向經濟重啟的關鍵進展。

在防疫限制措施逐步鬆綁下，若消費信心能獲修復，過去兩年遞延的消費需求將明顯提振大陸表現。12月大陸領導階層將有政治局會議與中央經濟工作會議接續召開，留意是否有更為明確的政策方向訊號。

富蘭克林證券投顧表示，印度經濟體過往有相當大規模的非正規經濟，目前已有更大程度朝向正規發展，這進一步透過GST消費稅、所得稅的稅基擴大，讓政府獲得更多稅收，這也轉化為企業環境結構狀態的更大改善，即產業更加集中、產業整合程度更高，有助產品定價能力的提升。印度成長動能強勁且印股外資資金佈局比重較低而國內資金動能旺盛，有助支撐印股表現。