快訊

農婦心碎！無名指婚戒超閃 吳怡農坦承10月已登記結婚

有出國計畫役男注意！軍聞社發布役政訊息：93年次男子明年1月1日起成為役男

陸軍國造無人機曝光 偵蒐快狠準 4周練出合格操作手

新興市場長期經濟展望正向 法人短期關注大陸經濟情勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

富蘭克林證券投顧表示，今年來嚴重影響中國大陸經濟的兩大拖累因素，疲弱的房地產市場活動與動態清零防疫政策，在近期都見到來自官方強力的政策支持。地產政策部分，監管機關陸續透過推動「貸款融資、債券融資、股權融資」等供給側政策計畫，給予地產開發商資金面支持大幅緩解流動性危機，有助緩解地產業對於經濟的拖累，後續更要關注的是低迷的購屋信心能否恢復，留意官方是否宣布更多需求端支持措施。

大陸11月官方製造業PMI由49.2進一步下滑至48.0、非製造業指數由48.7下滑至46.7，皆為連兩個月處於擴張點之下且來到七個月以來新低水準、不如預期，財新11月製造業PMI則由49.2回升至49.4、優於預期。大陸單日新增本土確診案例攀升且多個城市爆發針對防疫限制的抗議活動，一度衝擊市場信心，惟各地政府仍有鬆綁防疫限制的動作，且國家衛健委新聞發布會呼籲老年人積極接種疫苗，且封控管理要快封快解、應解盡解，減少疫情帶來的不便；國務院副總理孫春蘭表示，新冠病毒致病性減弱等因素決定了疫情防控面臨新形勢新任務，同時未提及動態清零字句，皆強化投資人對於經濟逐步重啟前景的樂觀預期，鼓舞中港股市連袂走揚，兩地股市均由消費類股領漲。

富蘭克林證券投顧說，防疫政策部分，在優化疫情防控的20條措施推出後，大陸疫情持續呈現升溫趨勢，甚至引發針對防疫措施的示威抗議活動，雖然經濟重啟的時間表仍高度不確定，但官方近期採取的緩慢行動明確指向防疫措施將逐步鬆綁，尤其衛健委官員呼籲加強老年人疫苗接種，以及國務院副總理孫春蘭關於新冠病毒致病性減弱的談話被視為欲降低民眾對疫情恐懼的宣示，皆為邁向經濟重啟的關鍵進展。

在防疫限制措施逐步鬆綁下，若消費信心能獲修復，過去兩年遞延的消費需求將明顯提振大陸表現。12月大陸領導階層將有政治局會議與中央經濟工作會議接續召開，留意是否有更為明確的政策方向訊號。

富蘭克林證券投顧表示，印度經濟體過往有相當大規模的非正規經濟，目前已有更大程度朝向正規發展，這進一步透過GST消費稅、所得稅的稅基擴大，讓政府獲得更多稅收，這也轉化為企業環境結構狀態的更大改善，即產業更加集中、產業整合程度更高，有助產品定價能力的提升。印度成長動能強勁且印股外資資金佈局比重較低而國內資金動能旺盛，有助支撐印股表現。

疫情

延伸閱讀

譚耀宗：若無香港律師接國安案可移交大陸審理

中國各地鬆動防疫政策 近期不會全面放開

觀察站／白紙運動點醒「人民就是江山」

影／大陸新一波疫情是否影響小三通？ 蘇貞昌：謹慎因應

相關新聞

台股開盤小漲1點 台積電開盤跌1元

台股今(5)日開盤上漲1.49點，開盤指數14,972.17點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價491.5元。

12/5【早晨財經速解讀】非農數據良好美股下殺 今年會有聖誕行情?半導體裁員號角 格芯裁800人 0050 0056成分股大換血

美國11月就業報告多項數據強勁，引發市場對聯準會（Fed）繼續激進升息的擔憂，有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報首席經濟記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，Fed本月會議預料仍朝升息2碼邁進，但這份最新的就業報告卻也凸顯利率在明年上半年升破5%的風險。

富邦期貨：台股若量能回溫 則可適度追價

美國上周五最新非農就業人數增加26.3萬人高於市場預期20萬人，平均時薪則由前值0.5%升至0.6%，引發市場對貨幣緊縮...

台股三多 催升封關行情

台股在美國聯準會主席鮑爾暗示將放緩升息中，隨行情將持續落後補漲、後市指數將有「積」之彈、年底資金行情啟動等三大利多齊放，...

一周盤前股市解析／金融、中概 擇優布局

台股上周五（2日）隨著國際股市回檔而修正，萬五大關得而復失，終場指數下跌42點，收在14,970點。目前指數維持在短期均...

統一證科技ETN 進階存股

半導體產業維持下行周期，統一投顧認為半導體庫存已見頂，優質科技股評價已獲修正，中長線買點浮現；投資人若要參與產業庫存調整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。