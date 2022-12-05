快訊

農婦心碎！無名指婚戒超閃 吳怡農坦承10月已登記結婚

有出國計畫役男注意！軍聞社發布役政訊息：93年次男子明年1月1日起成為役男

陸軍國造無人機曝光 偵蒐快狠準 4周練出合格操作手

美股多元化布局、應對市場波動

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

聯準會主席鮑爾暗示最早12月放緩升息，加上十月份PCE通膨增速放緩，進一步強化市場對聯準會將放緩升息的預期，根據芝商所Fed Watch顯示，市場預估12月升息兩碼機率達79%、升息三碼機率僅21%，預估本波升息循環終點將落在明年三月、聯邦基金利率將升至4.75%~5.0%，較前一周預估的5%~5.25%為低，激勵史坦普500指數反彈回到200日均線的關鍵技術價位，VIX指數自八月份以來首次跌破20。

展望12月份，12/13~14聯準會利率決策為聚焦重點，在利率會議前尚有11月PPI及CPI通膨率分別將於12/9及12/13公布，投資人也將從更新的利率點陣圖評估未來的升息路徑。另一方面，美國景氣持續面臨放緩壓力，11月ISM製造業指數降至49.0，兩年多來首次跌破榮枯分水嶺，市場預期未來一周將公布的ISM服務業指數雖將維持在50以上但亦將下滑，所幸消費者雖面臨高通膨壓力，但從初步假期銷售數據來看，整體消費仍維持一定的韌性。

就企業獲利來看，根據Factset統計，史坦普500企業有179家在第三季財報發表會中提及「衰退」，數量低於第二季的242家但高於五年平均的63家，其中以金融、工業和房地產產業提及衰退的比例較高，整體第四季獲利預估將下滑2.1%，自九月底預估的3.7%下修，2023年獲利預估成長5.7%，恐仍有下修風險，預估美股仍處震盪測底階段。

富蘭克林證券投顧建議投資組合應增持美國平衡型及債券型基金比重，防禦股市波動，股市建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。

升息 通膨

延伸閱讀

擺脫就業數據 美股由跌轉升 道瓊收漲34點

美股道瓊指數升逾150點 三大指數本周收漲

美國股市下跌…401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬美元

亂市投資有術 主動式管理基金斬露頭角

相關新聞

台股開盤小漲1點 台積電開盤跌1元

台股今(5)日開盤上漲1.49點，開盤指數14,972.17點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價491.5元。

12/5【早晨財經速解讀】非農數據良好美股下殺 今年會有聖誕行情?半導體裁員號角 格芯裁800人 0050 0056成分股大換血

美國11月就業報告多項數據強勁，引發市場對聯準會（Fed）繼續激進升息的擔憂，有「Fed傳聲筒」之稱的華爾街日報首席經濟記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，Fed本月會議預料仍朝升息2碼邁進，但這份最新的就業報告卻也凸顯利率在明年上半年升破5%的風險。

富邦期貨：台股若量能回溫 則可適度追價

美國上周五最新非農就業人數增加26.3萬人高於市場預期20萬人，平均時薪則由前值0.5%升至0.6%，引發市場對貨幣緊縮...

台股三多 催升封關行情

台股在美國聯準會主席鮑爾暗示將放緩升息中，隨行情將持續落後補漲、後市指數將有「積」之彈、年底資金行情啟動等三大利多齊放，...

一周盤前股市解析／金融、中概 擇優布局

台股上周五（2日）隨著國際股市回檔而修正，萬五大關得而復失，終場指數下跌42點，收在14,970點。目前指數維持在短期均...

統一證科技ETN 進階存股

半導體產業維持下行周期，統一投顧認為半導體庫存已見頂，優質科技股評價已獲修正，中長線買點浮現；投資人若要參與產業庫存調整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。