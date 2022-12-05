美股多元化布局、應對市場波動

聯準會主席鮑爾暗示最早12月放緩升息，加上十月份PCE通膨增速放緩，進一步強化市場對聯準會將放緩升息的預期，根據芝商所Fed Watch顯示，市場預估12月升息兩碼機率達79%、升息三碼機率僅21%，預估本波升息循環終點將落在明年三月、聯邦基金利率將升至4.75%~5.0%，較前一周預估的5%~5.25%為低，激勵史坦普500指數反彈回到200日均線的關鍵技術價位，VIX指數自八月份以來首次跌破20。

展望12月份，12/13~14聯準會利率決策為聚焦重點，在利率會議前尚有11月PPI及CPI通膨率分別將於12/9及12/13公布，投資人也將從更新的利率點陣圖評估未來的升息路徑。另一方面，美國景氣持續面臨放緩壓力，11月ISM製造業指數降至49.0，兩年多來首次跌破榮枯分水嶺，市場預期未來一周將公布的ISM服務業指數雖將維持在50以上但亦將下滑，所幸消費者雖面臨高通膨壓力，但從初步假期銷售數據來看，整體消費仍維持一定的韌性。

就企業獲利來看，根據Factset統計，史坦普500企業有179家在第三季財報發表會中提及「衰退」，數量低於第二季的242家但高於五年平均的63家，其中以金融、工業和房地產產業提及衰退的比例較高，整體第四季獲利預估將下滑2.1%，自九月底預估的3.7%下修，2023年獲利預估成長5.7%，恐仍有下修風險，預估美股仍處震盪測底階段。

富蘭克林證券投顧建議投資組合應增持美國平衡型及債券型基金比重，防禦股市波動，股市建議採取多元配置網羅輪動契機，包括具備抗景氣循環、通膨轉嫁機制和受惠低碳經濟轉型趨勢的基礎建設及公用事業產業，以及精選高品質龍頭股的美國股利成長型股票基金，並透過長期定期定額策略參與生技及科技產業創新商機。