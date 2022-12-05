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台股開盤小漲1點 台積電開盤跌1元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股。本報系資料庫
台股。本報系資料庫

台股今(5)日開盤上漲1.49點，開盤指數14,972.17點；台積電（2330）開盤下跌1元，開盤價491.5元。

群益投顧說，加權指短暫過萬五後又回測缺口，但資金行情尚支撐台股，形成震盪盤堅格局。Fed緘默期間消息變少，櫃買指領先過高，更容易聚焦個股表現。大盤攻勢放緩，短期以個股表現、行情走輪動機會大，觀盤聚焦具話題性的集團股、同族群輪動節奏。操作上，族群輪動快不宜追高，優先關注技術面強勢股，逢拉回可站買方。

上周五(2日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲34.87點、漲幅0.1%，那斯達克指數下跌0.18%，標準500指數下跌0.12%，費半指數下跌1.19%。

富邦期貨表示，美國上周五最新非農就業人數增加26.3萬人高於市場預期20萬人，平均時薪則由前值0.5%升至0.6%，引發市場對貨幣緊縮預期，美股四大指數僅道瓊尾盤反轉收漲0.1%，其餘跌幅介於0.12%~1.19%。

三大法人上周五集中市場合計賣超30.7億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超0.5億元，投信買超6.5億元，自營商(自行買賣)賣超20.1億元，自營商(避險)賣超16.5億元。

統一期貨說，外資上周五期貨淨多單減少1,843口至1,055口，十大特定法人賣出13口。週選支撐與壓力區落在14,600至15,400點，P/CRatio降至0.99，整體籌碼中性看待。

期貨 外資 2330台積電 台股

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