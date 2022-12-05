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信心、資金面增溫 有助台股維持偏多格局

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

安聯投信台股團隊表示，美國聯準會主席鮑爾在布魯金斯學會發表演說、釋出偏鴿言論，讓市場預期聯準會升息腳步不致過度激進，「收鷹放鴿」預期聲浪四起，帶動美股，台股也受到激勵、支撐持續向上。

安聯投信台股團隊表示，受惠近期市場氛圍轉佳，投資人對於利多消息擴大解讀，以及對利空消息多抱持忽略的心態，有利市場維持震盪盤堅格局，盤面上類股輪動快速，短線上偏多格局不變。

安聯投信台股團隊表示，近期台股反彈，主要是受惠於國際情勢逐步轉穩。就資金面，根據證交所統計，近一周外資累積買超逾327億元。加上美元指數近期走勢相對疲軟的態勢，亦有助於提振資金面的支撐效益。

安聯投信台股團隊表示，隨著現階段市場資金面所面臨的壓力開始出現較大舒緩，加上之前諸多不確定因素亦相繼出現改善跡象，也有助於支撐現階段市場維持偏多格局。

就方向上，安聯投信台股團隊表示，建議以長線保護短線策略，聚焦具長期競爭力強勁、有一定的護城河，但短期受到庫存調整以及總體經濟大環境利空造成股價有大幅乖離的企業做逢低加碼動作。

在主題上，安聯投信台股團隊表示，考量在面臨景氣放緩挑戰、需求端仍存有不確定性的大環境下，就目前產業能見度能看到明年仍有具成長性的相對少，選股主軸仍偏好市占率增加、滲透率提升及規格提升帶來ASP/毛利增加的企業；另外具殖利率題材者，也會是留意布局的重點之一。

台股 美國聯準會

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